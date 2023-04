Dan a conocer los nominados a la octava edición de los Premios Heat

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Octava Edición de los Premios HEAT encienden sus luces para seguir celebrando y reconociendo la música latina y sus representantes en el mundo entero. Esta esperada fiesta musical inicia hoy con la lectura de nominados, donde se dieron a conocer el talento que tendrá la posibilidad de salir ganador el próximo 8 de junio desde las paradisíacas playas de República Dominicana.

La gran noche de nominados tuvo lugar en Jet-Set Club, patrimonio cultural de los dominicanos, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana, donde la presentadora y actriz Caroline Aquino y el comediante e influencer venezolano Marko, dieron inicio a la velada que tuvo como invitados especiales a grandes figuras del entretenimiento como el puertorriqueño Jorge Pabón ‘El Molusco’, la presentadora ecuatoriana Michela Pimbu y desde Colombia, el productor y presentador DimeloKing, quienes además de analizar los nominados en cada terna, opinaron sobre el movimiento y las nuevas voces que suenan en América Latina.

Continuando con la filosofía de reconocer y exaltar los roles dentro de la escena musical, Los Premios HEAT para su Octava Edición, anuncian tres nuevas categorías: “Dj Del año”, “Canción del Año” y “Mejor Contenido Plataforma Musical”, ternas que se unen a las ya conocidas 17 categorías, que elegirán a sus ganadores a través de votación popular por la plataforma de streaming (App y web), LosHeat.Tv.

Por segundo año consecutivo, los HEAT Latin Music Awards 8ª Edición entregarán el reconocimiento “Artista Tendencia de LosHeat.Tv” para el talento con la mayor interacción en la plataforma de los Premios HEAT.

En esta edición los colombianos Karol G y Feid lideran las nominaciones con 6 cada uno, seguido por Bad Bunny con cinco, las estrellas mundiales Romeo Santos, El Alfa, Christian Nodal y Bizarrap con cuatro, Maluma, Manuel Turizo, y Chris Lebron con 3 respectivamente, Arcangel, Marc Anthony, Carlos Vives, Alejandro Fernandez, Danny Ocean, Grupo Firme, Justin Quiles, Piso 21, Quevedo, Kany García, Lasso, Sebastian Yatra y Rosalía con dos categorías.

Las votaciones de la entrega anual de los únicos premios que tiene como escenario la playa y el mar caribe como gran espectador ya se encuentran abiertas. Desde la fecha se podrá votar cada 24 horas a través de la App de descarga gratuita LosHeat.Tv, para elegir a los artistas que se llevarán los próximos globos HEAT el 8 de junio en República Dominicana.

La fiesta más caliente de la música latina ya empezó y no puedes perderte ningún detalle, únete a esta celebración desde las redes sociales de @lospremiosheat y @losheat.tv.

Conozca aquí la lista de nominados de Los Premios HEAT Octava Edición:

Mejor Artista Masculino

Bad Bunny

Christian Nodal

Romeo Santos

Alejandro Fernández

Prince Royce

Wisin

Ozuna

Feid

Maluma

Mejor Artista Femenino

Shakira

Karol G

Tini

Rosalía

Farina

Greeicy

Natti Natasha

Emilia Mernes

Kim Loaiza

Gloria Trevi

Mejor Grupo o Banda

Grupo Firme

Wisin & Yandel

Piso 21

Zion & Lennox

Morat

Reik

Servando y Florentino

Grupo Niche

Mejor Artista Rock

Morat

Juanes

Maná

No Te Va Gustar

Fito Páez

Leiva

Los Caligaris

Leon Larregui

Mejor Artista Pop

Lasso

Sebastián Yatra

Kany Garcia

Camilo

Axel

Carlos Rivera

Danny Ocean

Andrés Cepeda

Lali

Mejor Artista Urbano

Bad Bunny

Karol G

Feid

Arcangel

Eladio Carrión

Ryan Castro

Rauw Alejandro

Justin Quiles

El Alfa

Farruko

Mejor Artista Tropical

Carlos Vives

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Marc Anthony

Víctor Manuelle

Felipe Peláez

Américo

Eddy Herrera

Jandy Ventura

Mejor Artista Región Sur

Duki

LIT Killah

Trueno

Nicki Nicole

Emilia Mernes

Tiago PZK

Cris Mj

Bizarrap

Wos

Mejor Artista Región Andina

Fanny Lu

Danny Ocean

Goyo

Mike Bahia

Dekko

Manuel Turizo

Ryan Castro

Blessd

Farina

Andreína Bravo

Mejor Artista Región Norte

Farruko

Sech

Dalex

Kim Loaiza

Chris Andrew

Jay Wheeler

El Alfa

Mora

Justin Quiles

Chris Lebron

Artista Revelación

Polimá Westcoast

Lola Índigo

Quevedo

Edén Muñoz

Brray

Chris Lebron

LIT Killah

Kim Loaiza

Promesa Musical

TEO

Elena Rose

Young Miko

Paopao

Dayanara

Mario Bautista

Ángel Dior

ADSO

Villano Antillano

Mar Rendón

Influencer del año

Domelipa

Kunno

Yeri Mua

Mont Pantoja

La Segura

Brianda

Marko

Lele Pons

Kevlex

Mejor Artista Regional Popular

Christian Nodal

Alejandro Fernández

Carin León

Paola Jara

Jessi Uribe

Grupo Firme

Grupo Frontera

Yeison Jiménez

Eden Muñoz

Mejor Artista Urbano Dominicano

El Alfa

Angel Dior

Rochy RD

Chimbala

La Materialista

Bulova

La Insuperable

Flow 28

Rosaly Rubio

Mejor Video

“Mientras me Curo del Cora” – Karol G

“For Sale” – Gilberto Santa Rosa, Carlos vives

“La Reina” – Maluma

“Le Pido a Dios” – Feid

“Mi Pecadito”- Mike Bahía, Greeicy

“Ambulancia” – Camilo, Camila Cabello

“Cairo” – Karol G, Ovy on The Drums

“Suegra” – Romeo Santos

“Tití Me Preguntó”- Bad Bunny

Mejor Colaboración

Karol G, Shakira – “TQG”

Rauw Alejandro, Baby Rasta – “Punto 40”

Arcangel, Bad Bunny – “La Jumpa”

Romeo Santos, Chris Lebron – “SIRI”

Ozuna, Feid – “Hey Mor”

El Alfa, Zepekeño, El Pepo Show – “Arrebatao Remix”

Lasso, Sebastián Yatra – “Ojos Marrones”

Kany Garcia, Christian Nodal – “La Siguiente”

Mora, Feid – “La Inocente”

NUEVAS CATEGORÍAS

Mejor Contenido plataforma Musical

Molusco TV

Dimeloking

Alofoke Media

El Chombo

Rapetón

DJ del año

Dj Adoni

Gordo

Tiësto

Diplo

Marshmello

Bizarrap

Dj Tornall

Víctor Cardenas

Los Premios HEAT surgieron y se han fortalecido como los galardones que unen a toda Latinoamérica a través de su música y que son llevados a cabo en su suelo, en medio de un gran ambiente cargado de alegría, mar y playa, bajo un motivo muy especial: celebrar la identidad latina y tener la oportunidad de brindar un gran reconocimiento al talento artístico que se destaca en el arte sonoro en español, escuchando siempre la voz fiel de los fans, siendo además, una de las citas más importantes de la industria musical global.

Relacionado