Dan a conocer la causa de la muerte del actor Tyler Sanders a los 18 años

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – Tyler Sanders falleció a los 18 años y la noticia de su súbita partida entristeció al mundo. Ahora se revela la causa de la muerte del joven histrión. Sanders, quien actuó en series como 9-1-1: Lone Star, The Rookie y Fear The Walking Dead, fue encontrado muerto en junio en su hogar en Los Ángeles. Su autopsia reveló que el joven consumió fentanilo antes de morir, reporta The New York Post.

Las autoridades han declarado que su muerte fue un accidente. El médico forense informó que el actor murió por los efectos de esta droga. Sanders había mandado un mensaje de texto a un amigo la niche antes de la tragedia, diciéndole que había consumido fentanilo. El actor ya no contestó a más mensajes esa noche.

Sanders, quien comenzó a actuar cuando tenía 10 años, murió en su habitación y las autoridades encontraron un polvo blanco y un pitillo en su cuarto. El joven no tenía problemas médicos pero tenía un historial de uso de drogas como heroína, cocaína, LSD y Xanax, según reportes.

El actor —que también actuó en la serie de Amazon Prime Just Add Magic: Mystery City— vivía solo y fue encontrado muerto en su casa el 16 de junio. Que en paz descanse.

