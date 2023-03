Dan a conocer finalistas del premio Personalidades Influyentes DiarioSalud 2022

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras una labor de revisión y evaluación de más de 300 candidatos postulantes a las 15 categorías de Personalidades Influyentes DiarioSalud 2022, los comités de selección de las diferentes categorías han elegido a los tres finalistas correspondientes a cada una.

A continuación los finalistas en las diferentes categorías:

Los finalistas son: en la categoría Innovación y Tecnología los finalistas, el señor Omar Méndez Lluberes, del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), por el proyecto “Protoscanner 3D”, Rafael Martínez Hazim, Atención telemedicina sin copago y la doctora Katia Martínez de Celbrea, dispositivo detección temprana de cáncer de mama.

En Asociaciones de Pacientes, Haydee Benoit Fundación Apoyo Hemofílico (Fahem), doctora Daisy Acosta de la Asociación Dominicana de Alzheimer y Similares (ADAS) y Alexandra Tabar Domínguez de la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis.

En la categoría Investigación y Desarrollo el doctor Demian Arturo Herrera Morban coordinador del Centro de Investigación del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en República Dominicana, el doctor Eddy N. Pérez-Then, Asesor Especial del Ministerio de Salud Pública (MSP), Creación y divulgación de la evidencia científica para apoyar la toma de decisiones en la respuesta a la epidemia de COVID-19 en la República Dominicana y la doctora Maria Zunilda Núñez Payamps del Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) del Hospital Cabral y Báez.

En Acciones Humanitarias y Filantropía, el doctor Pedro E. Ureña Velásquez de la Fundación Heart Care Dominicana Inc, el doctor Julio Landrón director del Hospital de Traumatología Dr. Ney Arias Lora y la doctora Angélica Floren de la Dominican Foundation for Mothers and Infants (DOFMI).

En Patronatos y Gestoras, Alexandra Nereyda Ventura Pichardo de Gómez del Patronato Nacional de Ciegos, Wendy Gómez de la Fundación Mi Milagro Isanely y Sor Trinidad Ayala de la Pastoral de la Salud.

En Dirección Hospitalaria, el doctor Julio Ladrón, director del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, doctora Teresa Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y el doctor Efraín Guillermo Hernández Solano, director del Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo.

En Comunicación y Redes Sociales en Salud, doctora Alexandra Hichez, médico psiquiatra, doctor Pablo Mateo Santos, médico urólogo y el doctor Jesús Boadas, médico toxicólogo.

En la categoría Jornadas y Operativos Médicos, doctora Nalini Campillo Vilorio del operativo médico Paso a paso operativo médico, Antonio Eduardo Esteban Molinari de la Fundación Audionet y el doctor Mario Lama director Servicio Nacional de Salud, líder del Programa Detección de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata.

En Políticas y Salud Pública, doctor Amado Alejandro Báez, coordinador del proyecto Trauma RD y la doctora Ryna Then, neurología vascular, impulsora del Plan Nacional de Manejo Agudo de Pacientes con infarto cerebral/ictus.

En la categoría Campaña o Movimiento de Salud, María Aurelina Estévez Abreu de ProlactarRD, Wendy Alba del Colectivo Salud Mental (COSALUME) y la doctora Katherine Candelario de TapitasXQuimio.

En Evento de Salud, doctor Francisco Thevenin, presidente Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal (SODOMEP), organizador del Primer congreso mundial de Perinatología, doctora Ceila Pérez de Ferrán, organizadora del Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal (SLEIMPN 2022) y la doctora Virginia Laureano, presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos organizadora del Congreso Nacional e Internacional Odontológico Dominicano CONAOD XXIV.

En Instituciones o Sociedades Científicas, doctora Marcia Heroína Castillo Moya líder de Cognitivard, doctora Marija Miric, directora del centro de investigación del Two Oceans in Health y la licenciada Angy Carolina Estevez Abreu directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal.

En Estrategias y Negocios, Fedor Vidal CEO de Arium Salud Digital, doctor Mario Paredes representante de la SOMOS Dominacaid y Rafael Luis Martinez Hazim del centro Mycare.

En Educación en Salud, la doctora Ircania Castillo responsable del departamento de Educación al Usuario en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), Victoria Soñe propulsora de charlas y actividades de prevención y promoción de la salud en escuelas públicas de Constanza y la doctora Maria Zunilda Núñez Payamps, directora del Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) del Hospital Cabral y Báez.

En Institución Pública, el doctor Julio Landrón, director del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, doctora Mirna López Francisco, directora del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón y Francisco Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social.

¿Cómo votar?

Para elegir el candidato de su preferencia por cada categoría, cada persona tendrá una oportunidad de votar por su candidato, debe votar en cada una de las 15 categorías, si desea conocer más de cada proyecto puede hacerlo en www.diariosalud.do/vota las votaciones están abiertas hasta el viernes 21 de abril del 2023 a las 11:59 p. m.

Cada vez está más cerca el momento para conocer quiénes serán las Personalidades Influyentes DiarioSalud 2022, durante la ceremonia de reconocimiento el próximo 10 de mayo del 2023, a las 7:00 p. m., en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

DiarioSalud también invita a participar del evento “DiarioSalud Meet”, un acontecimiento único y sin precedentes creado basado en cuatro pilares fundamentales: aprender, ayudar, exponer y conectar, lo cual lo convierte en una oportunidad única para enlazar a todas las personas e instituciones que trabajan en pro de la salud en el país.

El mismo contará con una serie de conferencias de expertos nacionales e internacionales donde compartirán sus conocimientos en temas como storytelling, recaudación de fondos para sociedades, marca personal, cómo formalizar una fundación, emprendedurismo científico, innovación, activismo social, altruismo, design thinking, entre otros.

DiarioSalud Meet y Personalidades Influyentes DiarioSalud 2022, cuenta con el auspicio de Somos COMMUNITY CARE. Además cuenta con el respaldo de Fundación Ramón Tallaj, Futuro, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Listín Diario, Turenlaces, Buscamed.do, Flow Magazine, Two Oceans in Health, MyCare Telemedicine, Seguros Reservas y Anfitriones.

