Damian Lillard, sobre los rumores de traspaso: “Sé cuál es la verdad y cuál es mi posición”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Damian Lillard apunta a empezar la temporada 2021-22 como jugador de Portland Trail Blazers, pero no por ello se ha rebajado la temperatura de los rumores sobre su futuro. Aunque mediado el mes de julio fue él mismo quien negó haber pedido el traspaso, el hecho de haber mostrado su descontento con el devenir de la franquicia de Oregon hace que la ola de informaciones y opiniones continúe su curso. En una conversación con Christopher Kamrani de The Athletic, el campeón olímpico en Tokio recalca que no necesita dar explicaciones, ya que con tener claro cómo se siente personalmente le basta.

“Llegas a una posición en la que es algo así como… ‘¿me defiendo o simplemente no digo nada?’ Para mí, cuando escucho cosas que no se ciñen a los hechos, siempre dire que no dije eso, pero algunas cosas tengo que dejar que se digan. Sé cuál es la verdad y cuál es mi posición. No es mi deber hacer que el público lo sepa… No es mi trabajo hacerles saber de qué se trata”, comenta antes de explicar que tiene claro que el punto en el que se encuentra.

“Definitivamente esto ha sido diferente, pero siento que lo he manejado como lo hubiera manejado todo. Simplemente dejo que suceda. Dejo que la gente hable y me mantengo fiel a lo que soy y lo mantengo. Si digo algo, me mantengo firme en lo que dije. Esto es justo así en este punto”, sentencia.

Sin querer entrar en detalles, lo que parece claro es que Lillard ha puesto las bases para salir de Portland si las cosas no mejoran. En anteriores declaraciones expresó su frustración por llevar demasiados años anclados en el mismo punto. Pese a ello, en un directo de Instagram realizado reciente con aficionados, contexto de esta manera al ser preguntado por si iba a dejar Portland. “No me voy de PDX. No ahora al menos”.

Es ese “no ahora” el que marca su verdad. En muchas ocasiones ha expresado su deseo de permanecer en el equipo hasta su retirada, pero tal intención empieza a chocar con su necesidad de éxitos. Los Blazers llevan muchos años siendo un equipo de playoffs que sabes que tiene casi imposible alcanzar las Finales y ser campeón. Lillard quiere mejoras palpables y en Oregon necesitan que así sea para frenar la cuenta atrás para su salida. No será hoy, pero mañana…

