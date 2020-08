Damian Lillard sobre lesión en su dedo: “Jugaré el tercer partido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El base estrella de Portland Trail Blazers, Damian Lillard, abandonó el partido de la jornada del jueves ante Los Angeles Lakers debido a una dislocación en el dedo índice de su mano izquierda. Sin su máximo referente ofensivo, los de Oregon sucumbieron estrepitosamente ante los angelinos, liderados por un imperial Anthony Davis. No obstante, en Portland pueden respirar tranquilos.

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el jugador han descartado una lesión de gravedad, según fuentes de ESPN. El entrenador de los Blazers, Terry Stotts, declaró después del partido que era demasiado pronto para confirmar si su gran estrella estará disponible para el tercer duelo de la eliminatoria. No obstante, el propio Lillard ha zanjado el asunto: “Jugaré”, respondió cuando fue cuestionado al respecto.

Aún así, admitió que sintió cierta preocupación en el momento de la lesión. El mejor jugador de la burbuja declaró que nunca antes se había dislocado un dedo y pensó que se lo había roto. “Tuve que colocármelo y, en ese momento, pensé que estaba roto”, declaró Lillard. “Estaba frustrado porque tuve que salir y que me lo revisaran. Fue en un mal momento. Manejo mucho la pelota, así que, sabiendo que estaría incómodo, no sabíamos como me iba a sentir o qué podría ocurrir. Fue muy frustrante.”

El cinco veces All-Star es uno de los jugadores más en forma de Orlando. Durante los seed games promedió 36,6 puntos en nueve partidos, incluido el definitivo ante Memphis en el play-in. Un liderazgo que sirvió para que los Blazers sellaran la clasificación a los playoffs como octavos de la Conferencia Oeste. Posteriormente anotaría 34 tantos en el triunfo ante los Lakers en el Game 1. “Creo que hemos jugado muy bien ofensivamente desde que llegamos. A veces tienes una noche difícil al otro lado de la cancha. Esta noche, tuvimos una de esas noches”, reconoció Lillard tras ver reducida su producción hasta los 18 puntos y un 43% en tiros de campo en el segundo. En el global del partido, los Blazers apenas lograron un total de 88 unidades, su anotación más baja de todo el curso.