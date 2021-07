Damian Lillard sobre Juegos Olímpicos: “Aún podemos lograr lo que vinimos a hacer aquí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La derrota en el primer partido de los Juegos Olímpicos ante Francia fue un golpe duro, pero no excesivamente sorprendente. Estados Unidos ya dio señales durante la preparación de no estar listo para avasallar al nivel de otras ocasiones. Ya sea por los jugadores que están –no lo parece– o porque simplemente no han encontrado la química necesaria, el Team USA está lejos de lo que se espera del mismo.

Como es lógico, si antes de caer con el combinado francés había dudas, ahora estas se han multiplicado –al menos en lo que a público y analistas se refiere–. Cuestionado por ello, Damian Lillard lo entiende, pero asegura que ellos deben centrarse en ganar los siguientes partidos, ya que aún pueden ser campeones.

“Creo que tenemos un historial de dominio, de victorias… y no es frecuente que se vea al equipo de Estados Unidos salir y perder, sobre todo al comienzo. Creo que es por eso que mucha gente hará que parezca el fin del mundo, pero nuestro trabajo como profesionales y equipo que representa a nuestro país en los Juegos Olímpicos, es hacer lo que sea necesario, ya que aún podemos lograr lo que vinimos a hacer aquí”, señala.

Lillard está en lo cierto, pero no termina de explicar la derrota sufrida. Cierto es que tres chicos como Jrue Holiday, Khris Middleton y Devin Booker llegaron justo antes del partido a Tokio, pero por allí también estaban otros del nivel de Kevin Durant, Jayson Tatum o Damian Lillard… Lo lógico es que mejoren y que, aunque no sea así, puedan vencer a Irán y República Checa. El problema para ellos es que han abierto la puerta a que todos piensen que son vulnerables. Dar la vuelta a eso no será sencillo.

