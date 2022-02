Damian Lillard sobre el traspaso de McCollum: «Fue difícil de manejar»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Damian Lillard aprovechó el descanso de la liga para hablar en el podcast de Draymond Green: The Draymond Green Show. El base de Portland Trail-Blazers quiso comentar los últimos traspasos de su equipo y dedicó unas palabras a su ex-compañero: CJ McCollum. Lillard y McCollum jugaron juntos durante más de ocho años en Portland hasta que el último día de traspasos decidieron enviarlo a New Orleans Pelicans.

«He visto los partidos de New Orleans pensando que realmente no regresara. Se acabó. Todavía no lo he superado porque no tengo que jugar», le comentaba Lillard a Draymond Green. El base no ha jugado con los Blazers desde el 31 de diciembre debido a una lesión abdominal. Se sometió a una cirugía el 13 de enero y existe la posibilidad de que permanezca fuera el resto de la temporada.

El traspaso de McCollum fue parte de una apuesta amplia y arriesgada de la franquicia, en la que han mostrado que quieren construir alrededor de Lillard en el futuro. El movimiento liberará alrededor de 60 millones de dólares en espacio salarial este verano. Es por ello que Damian entendió por qué tenía que ocurrir el traspaso.

«Llegas a un punto en el que crees que tal vez algo ha seguido su curso», dijo Lillard. «Tienes que redirigirte y tratar de averiguar qué es lo mejor, cuál es el mejor ángulo. Fue difícil de manejar, no voy a mentir. ¿Sabes cuándo sabes que algo puede pasar y sabes que es una posibilidad, pero cuando sucede es diferente? He estado atrapado en ese espacio todo el tiempo», confesaba el base.

Lillard también tuvo tiempo para hablar con Green de Stephen Curry y deshacerse en elogios: «Desde mi posición, si me preguntas quién es el mejor en esto, quién es el primero, Steph es la única persona que puedo aceptar que esté por delante de mi. Pasó por lesiones, sus equipos tuvieron problemas y aún así es dos veces MVP y tres veces campeón. Respeto a Steph», concluyó.

