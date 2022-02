Damian Lillard sigue creyendo en construir unos Blazers ganadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- A pesar de la zozobra vivida en el último año, parece que los Portland Trail Blazers tienen carta blanca para hacer y deshacer a placer sin que a Damian Lillard le afecte. «Soy leal» repetirá el base después de cada piedra en su camino por poner a la franquicia de honor donde él cree que merece estar. Ha vuelto a ser el caso después de la reciente autodestrucción del proyecto vigente hasta hace poco más de una semana. Con motivo de la marcha de su gran amigo C.J: McCollum y el nuevo rumbo que tomará la franquicia, Dame se ha sentado con Complex para analizar lo sucedido. Nada parece alterar su confianza en los Blazers.

«Soy fiel a mis creencias. Amo vivir en Portland y jugar para los Trail Blazers. Llevo diez años aquí y he sido parte del cambio de la franquicia hacia el éxito. En mi corazón está la idea de ganar un anillo aquí». Esta parte ya la sabíamos. De hecho, no extrañaría que fuese el saludo que Lillard tiene grabado en su contestador automático. Lo interesante está en saber si está involucrado o de acuerdo en la descapitalización que la franquicia ha llevado a cabo. Hace unas semanas, él mismo dijo que si el objetivo de la actual temporada iba a ser perder partidos, prefería recuperarse correctamente de su lesión abdominal y reposar hasta el curso que viene. Todo apunta a que esto será lo que termine pasando, pero su compromiso con la nueva etapa que se abre no se ha tambaleado ni un poco.

«Creo que llegados a este punto, lo más positivo es que hemos logrado flexibilidad para mejorar realmente al equipo. Además, hemos mantenido y añadido talentos muy interesantes. Tenemos buenos jugadores y libertad para hacer el equipo mejor de lo que venía siendo. Pero eso está por verse, falta ejecutarlo» declara Lillard después de lamentar las marchas de compañeros con los que le unía un fuerte vínculo. Menos de un año después de que su salida estuviese más cerca de lo que nunca ha estado, Dame y Portland siguen siendo felices juntos. La franquicia dejaría ir cualquier cosa excepto a él, y él les corresponde una y otra vez. Debe ser más fácil trabajar sin pensar de más en los histrionismos delas estrellas.

