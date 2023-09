Damian Lillard reitera su deseo de abandonar Portland

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- La todavía estrella de Portland Trail Blazers, Damian Lillard, ha pasado recientemente por el programa de YouTube ‘Back On Figg‘ donde ha reiterado su deseo de abandonar la franquicia de Oregón, ya que ambas partes no se encuentran en la misma fase.

Lillard quiere ganar, y en Portland se avecina una profunda reconstrucción, como ya dejaron muy claro tras confirmase los traspasos de sus antiguos compañeros C.J. McCollum, Robert Covington y Norman Powell.

«Es una forma de afrontar las cosas en la que no puedes pensar como un idiota. Te dices: ‘No voy a mantenerme a un lado mientras las cosas se desmontan’. No tengo que demostrarle nada a nadie. Lo digo de corazón. Es como si me dijeras: ‘No importa lo que pase, nunca te delataré’. Entonces yo nunca te diré que no te delataré», dijo Lillard.

«¿Quieres lo mismo que yo? Ya no es el mismo código en el que queremos vivir. Ya no quieres lo mismo que yo, y me lo demuestras día tras día. No queremos lo mismo», reconoció.

Seleccionado por los citados Blazers mediante el pick 6º del Draft 2012, atesora unos promedios de carrera NBA de 25,2 puntos, 4,2 rebotes, 6,7 asistencias y 1 robo de balón en 769 partidos oficiales.