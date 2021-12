Damian Lillard quiere jugar con Ben Simmons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La frustración de Damian Lillard con el rumbo de los Portland Trail Blazers se ha intensificado y las tensiones internas parecen estar aumentando entre la plantilla y el técnico Chauncey Billups, según han informado los periodistas de The Athletic Shams Charania y Sam Amick.

Las oficinas centrales de la franquicia no cerraron los cambios significativos en el roster que el base había solicitado durante la temporada baja. En su lugar, la organización se deshizo de Terry Stotts y contrato a Billups, aunque los problemas internos, principalmente en el ámbito defensivo, se han mantenido.

Así, ambos periodistas señalan que a Lillard le gustaría que los Blazers movieran ficha y cerraran un traspaso por Ben Simmons para ayudar a resolver este problema. En efecto, los de Oregon presentan actualmente el peor ratio defensivo de toda la liga.

No obstante, no se trataría ni mucho menos del primer acercamiento entre ambas franquicias. Bajo el mandato del recientemente despedido Neil Olshey, Blazers y 76ers habrían negociado un traspaso. Según The Athletic, los de Oregon estaban dispuestos a enviar un paquete compuesto por C.J. McCollum, Nassir Little o Anfernee Simons y una primera ronda del draft. Sin embargo, los 76ers solicitaron incluir varias rondas futuras y swap picks, a lo cual los Blazers se negaron.

Charania y Amick recalcan que no está claro si la oferta todavía se encuentra sobre la mesa pero afirman que Lillard sigue presionando a la franquicia para que mejore la plantilla y que su deseo de jugar con Simmons se mantiene. Y no cierran la puerta a que el base solicite su salida del equipo si no se cumple esta petición. Hace dos meses afirmó que algunas cosas que había hecho la franquicia le gustaban, pero no ha sido suficiente: los Blazers ocupan la décima posición de la Conferencia Oeste.

El cinco veces All-Star está bajo contrato hasta la temporada 2024-25, estando esta última sujeta a una opción de jugador por valor de 48,7 millones de dólares. Sus promedios este curso han disminuido de forma notable hasta los 21,5 puntos y 7,8 asistencias.

