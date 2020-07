Damian Lillard preocupado por decisión de Trump respeto a manifestantes en Portland

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO. La estrella de la NBA y de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard ha sido una de las voces que se ha sumado al reclamo de la justicia social que se han estado realizando en los Estados Unidos, por lo cual le preocupa la decisión del presidente Donald Trump de aplicar la ley federal ante los manifestantes.

En los últimos días, Trump ha desplegado la aplicación de la ley federal para vigilar las protestas en Portland, Oregon, con imágenes y videos publicados en línea de oficiales sin distintivos con uniformes de estilo militar que arrestan a los manifestantes, algo que Lillard,, llamó ‘inquietante’.

“Tuve una experiencia personal con una protesta en un día en particular y todo fue pacífico”, dijo Lillard a ESPN el miércoles. “Y todos los videos de los que he visto han sido pacíficos, así que no entiendo por qué las tropas federales necesitan estar en el terreno y sacar físicamente a las personas de las calles. Es innecesario y definitivamente es una situación aterradora, así que es algo que he comenzado a buscar más en los últimos días para aprender más”.

Las protestas en Portland han estado ocurriendo desde finales de mayo, con ciudadanos acumulando en grandes cantidades diariamente para manifestarse contra la violencia policial y el racismo sistémico.

Al estar en Orlando preparándose para el reinicio de la NBA, Lillard dijo que no estaba al tanto de la situación en Portland hasta que entró a Twitter y vio un montón de menciones preguntándole al respecto.

“No estaba (consciente), hasta que vi un clip”, dijo, “Y cuando vi el clip, vi tropas federales en el suelo, personas que fueron recogidas en camionetas sin marcar y llevadas a lugares no revelados y cosas como solo porque sentían que necesitaban sacar a la gente de las calles”.

Tanto el gobernador de Oregón, Kate Brown, como el alcalde de Portland, Ted Wheeler, han pedido que agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Aduana y la Patrulla Fronteriza, el Servicio Federal de Protección y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos abandonen la ciudad, acusándolos de arrestar a manifestantes sin causa probable y señalar la presencia de los agentes federales como una escalada de la situación. Sin embargo, el gobierno federal ha dicho que está tratando de restablecer el orden en Portland.

“Definitivamente es doloroso ver a la gente protestar pacíficamente por algo y no están equivocados por protestar”, dijo Lillard. “Y ser maltratado y físicamente sacado de las calles y tratado como vi en estos videoclips, fue inquietante”.

