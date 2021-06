Damian Lillard: “No somos lo suficientemente buenos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Con su derrota en el sexto partido ante Denver, los Blazers pusieron fin al curso de una forma un tanto decepcionante. Pese a que cerraron la temporada regular con las buenas sensaciones de haber esquivado el play-in, los de Oregón han caído contra unos Nuggets mermados por las bajas de Jamal Murray y Will Barton en una serie en la que solo Damian Lillard ha parecido dar de verdad la cara. El base comentó sus impresiones tras la eliminación, y confesó que cree que esta derrota demuestran que son un equipo con limitaciones.

“No hemos ganado el campeonato, así que estamos en un punto en el que no somos lo suficientemente buenos. No sé qué cambios podrían hacerse o cuáles se harán, pero obviamente, tal como está la cosa ahora no es suficiente” aseguró. “Nos hemos quedado cortos ante un equipo que no tenía a su base y escolta titulares. Es evidente que no somos lo suficientemente buenos para ganar un campeonato si no podemos ni siquiera pasar de primera ronda contra un equipo que no tiene a dos de sus tres mejores jugadores”.

Lillard, que ha promediado 34,3 puntos por partido en la eliminatoria, es seguramente el único integrante del equipo al que no se puede poner un solo pero. Para la historia quedan actuaciones como su exhibición en el quinto partido, prueba del sobreesfuerzo que ha tenido que hacer para mantener con vida a su equipo. Esto hizo que esta madrugada se le viese algo corto de gasolina, lo que contribuyó a que los suyos se hundieran en el último cuarto en un choque que tenían controlado a falta de 15 minutos.

“Que la temporada termine en nuestro pabellón es decepcionante. Eso es lo único que puedo pensar ahora mismo. No estoy pensando en cambios ni nada por el estilo. Veremos qué ocurre, pero nunca se me ha pasado algo así por la cabeza” dijo, apagando rumores sobre un posible deseo de salida. “Si no hemos hecho lo suficiente para pasar a la siguiente ronda, habrá que seguir trabajando y volver a pelear. Independientemente de cómo hayamos terminado, nos vamos a ir con la cabeza alta y con clase. Hemos perdido, han sido mejores y hay que felicitarles. A nosotros nos toca volver a empezar de cero”.

