Damian Lillard no requerirá cirugía en su rodilla lesionada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La lesión de rodilla que obligó a Damian Lillard a abandonar el cuarto partido de la serie entre Blazers y Lakers no ha sido finalmente tan grave. El jugador, que se marchó de la burbuja hace unos días para someterse a unos análisis en la articulación, no necesitará pasar por quirófano, tal y como ha informado Marc J. Spears, periodista de The Undefeated, lo que reducirá de forma notable los plazos para su plena recuperación.

A pesar de esto, todo apunta a que los Blazers no podrán forzar un sexto partido de la serie sin su estrella, dado el notable crecimiento de los Lakers con el paso de los juegos. De esta forma, es posible que Lillard no pueda ni siquiera estar con los suyos en el banquillo durante el encuentro, ya que de regresar a la burbuja debe pasar un tiempo de cuarentena establecido por la liga.

Sin embargo, la rodilla es una articulación lo suficientemente delicada como para que los de Oregón puedan respirar aliviados. Cuando arranque la próxima temporada y el base regrese a la competición (quién sabe en qué fechas), lo hará sin el peso mental que podría suponer tener una operación de rodilla a sus espaldas.