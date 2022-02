Damian Lillard: «Mi corazón está en Portland»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Damian Lillard se ha visto envuelto en una auténtico atracón de traspasos que nos hace pensar que en Portland planean una profunda reconstrucción. Sin embargo, y a pesar de los últimos acontecimientos, el base All-Star ha hablado de primera mano con el actual general manager, Joe Cronin, y éste le ha dado su palabra de que intentarán construirle un equipo capacitado para pelear por el anillo.

Con las respectivas salidas de Norman Powell, Robert Covington y en última estancia C.J. McCollum, Larry Nance Jr. y Tony Snell, los de Oregón han obtenido una excepción salarial de 21 millones de dólares que podrían convertirse en 61 millones para fichar este próximo verano.

Lillard, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, ha dicho por activa y por pasiva que su corazón está en Portland, y que confía plenamente en las directrices de la franquicia para devolverles al primer plano de la liga. Quiere ser ese «one club man», tales como ejemplos recientes como Tim Duncan, Kobe Bryant o Dirk Nowitzki.

«Para mí. Mi corazón está en Portland. Y quiero ganar el campeonato aquí. Sé que tenemos un plan que me va a poner en mi mejor nivel cuando regrese a las pistas. Y quiero que nuestro equipo se adapte a eso. Soy un gran fan de Chauncey Billups. Me encanta Chauncey. Tenemos una gran relación y creo que seguirá creciendo hasta convertirse en el entrenador que quiere ser. Y también soy fan de Joe Cronin. En su posición creo que hay que ser audaz, hacer lo que creas necesario y mantenerlo. Me ha dicho que nuestro plan es construir un equipo ganador y no reconstruir. Como tuvimos una relación anterior a convertirse en GM, confío plenamente en su palabra», dijo Lillard en una recientemente entrevista a NBA.com.

La salida de McCollum

El traspaso de McCollum a los Pelicans ha sido especialmente doloroso para Lillard, con quien guarda una gran relación tanto dentro como fuera de la pista. Pese a que el movimiento ha pillado por sorpresa a muchos seguidores, lo cierto es que ambos llevaban un tiempo comentando dicha posibilidad.

«Esto ha sido algo que C.J. y yo hemos hablado durante los últimos años. Como si hubiera una posibilidad. Diría que en los últimos tres años es algo que hemos discutido constantemente. Me decía: ‘Sabes, puede que me vaya de aquí’. Y yo le decía: ‘No, no lo creo’. Pero a medida que pasaba el tiempo ambos sabíamos que llegaría a un punto en que ya no compartiríamos backcourt, ya sea que lo traspasaran a él o a mí. Nunca sabes realmente por dónde van los equipos. Los jugadores no lo sabemos realmente», explicó.

Dame sitúa como punto de inflexión la derrota en las Finales de Conferencia de 2019 contra Golden State Warriors donde fueron vapuleados por un 4-0. Desde ese instante la por entonces gerencia planteó cambios en el equipo que no han funcionado, cayendo en primera ronda durante los siguientes dos años contra Lakers (4-1) y Denver (4-2) respectivamente.

«Sabía que habíamos llegado a las Finales de Conferencia, y aún así nos quedamos cortos. Al año siguiente básicamente hicimos volar nuestro equipo y tampoco funcionó. Luego, básicamente hicimos lo mismo y tampoco funcionó. Y aquí estamos en este año con un arranque difícil. Obviamente ahora mismo estoy lesionado y las cosas no van bien. Así que esas conversaciones que tuvimos a lo largo de los años no fueron una sorpresa. Él sabía que había una gran posibilidad y yo también», reconoció Lillard.

«Cuando veo C.J. en los Pelicans no puedo evitar que me duela. Maldita sea, ya no hay vuelta atrás para todo esto. Está hecho. Está en un equipo nuevo. Por mucho que yo lo entendiera y él lo entendiera, siempre nos hemos comunicado de una forma muy transparente y no hace que sea más fácil de llevarlo. Es como… ¿Se ha acabado de verdad? ¿Se ha acabado lo nuestro? Y ahí es donde estoy ahora mismo», añadió el jugador.

¿Cómo lo afrontan?

Tras toda una vida profesional en Portland, McCollum pone rumbo a la New Orleans del Jazz y los beignets donde compartirá vestuario con talentos como Brandon Ingram, Zion Williamson o Jonas Valanciunas. Una nueva etapa profesional para él con el objetivo de conseguir una plaza del Play-in. Sin embargo, ¿Cómo afronta el escolta este cambio tan radical tras ocho años y medio vistiendo y compartiendo el mismo vestuario?

«Es un profesional hasta la médula y un tipo que admite de buen grado todo. Lee mucho y presta mucha atención (…) Va a poder con cualquier cosa. Es decir, con los golpes, con cualquier cosa que le suceda. Y lo va a aguantar. Aunque creo que realmente ningún jugador quiere ser traspasado. Si lo conozco como creo que le conozco, nunca es fácil», destacó.

«Realmente no quería ningún traspaso. Él no quería ningún cambio, pero también entiende como funciona este negocio. Llevamos mucho tiempo aquí y lo acepta. Pero eso no significa que sea fácil para él. Algo así como ‘he estado aquí durante casi una década. Es mi casa. Esta ha sido la franquicia para la que he jugado toda mi vida y realmente se ha acabado’. No creo que esté ahí. Entiende cómo funciona este deporte. Pero aún así no le ha hecho ningún bien. Es difícil. Al igual que lo digo por mí, él se ha sentido de la misma manera», concluyó.

