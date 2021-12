Damian Lillard está frustrado por su rendimiento personal y el de Portland

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En la vorágine que rodeó a los rumores que situaban su marcha como algo cercano, Damian Lillard ya avisó de lo difícil que sería esta temporada. Las palabras exactas de la estrella de los Blazers fueron «no vamos a ser candidatos solo por cambiar de entrenador». A su vuelta de los Juegos Olímpicos de Tokio, Billups le hizo cambiar de idea convenciéndole de que iban a lograr dar el salto. El 11-18 que registra su casillero de victorias y derrotas indica que no todo ha salido como ambos esperaban. «Estoy frustrado por perder y no jugar bien. Pero eso no implica que esté con la cabeza en otra parte» le cuenta el base a Marc J. Spears en The Undefeated.

Durante los dos meses que han pasado de temporada regular, Lillard ha hecho hincapié en la confianza que tiene en su entrenador. No en vano, fue esa conversación que mantuvo con él en septiembre la que le llevó a quedarse definitivamente. Ahora, jugador estrella y técnico se muestran muy cercanos y su comunicación es constante. «Paso mucho tiempo en su despacho hablando sobre cómo sobreponernos a los retos que nos van surgiendo». Eso sí, su conexión aún no ha alcanzado la cima. «[Siendo entrenador] quieres que tu mejor jugador sea una extensión de ti en la cancha. Llega un momento en que os entendéis solo con una mirada. Todavía no estamos en ese punto, pero lo estaremos».

C.J. McCollum corrobora las sensaciones de ambos. «Son dos personalidades de la vieja escuela. Su compromiso con el juego y comportamiento es el mismo». Lillard sabe que los resultados son decepcionantes, pero eso no va a provocar que baje los brazos. Prefiere creer que el equipo va a terminar funcionando como le anticipó Billups. «Tenemos un nuevo ataque. Un nuevo estilo de juego. Como líder, tengo que creer en lo que estamos haciendo. Tengo que mostrar que estoy comprometido con ello aunque me cueste más encontrar mi espacio en ataque. Aunque falle los tiros, debo dar ejemplo para que todos rememos en la misma dirección» sentencia.

