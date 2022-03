Damian Lillard cree que su mejor versión está por llegar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Cada poco tiempo Damian Lillard se sienta con Chris Haynes para hacer balance de las novedades de la vida del jugador. También debe haber un contrato entre ambos para que Lilard responda que quiere ganar un anillo en Portland a toda costa. Esta última entrevista se centra en cómo el base de los Blazers ha afrontado una lesión de larga duración por primera vez en su vida. Lillard admite estar disfrutando el proceso de haber dado un paso atrás y centrarse en su recuperación. En estos meses ha priorizado su vida familiar, el trabajo mental y seguir vinculado a sus labores sociales. Pero también le han ayudado para tomar perspectiva de su carrera y otear el horizonte. «Creo que mis mehores días están por venir».

El jugador pronuncia esta frase en una parte de la entrevista en la que habla sobre su legado y cómo afecta a su imagen personal estar en el dique seco. Poco preocupado, Lillard recuerda que ya forma parte de los mejores 75 jugadores de la historia según la lista que la NBA hizo oficial por su 75 aniversario. Y a pesar de que sea ya un legado suficiente, muestra confianza en que todavía quedan logros por alcanzar en su carrera.

Antes de esto, el jugador admite ser la primera vez que no siente ningún tipo de dolor abdominal «quizás desde 2016,2017). Los dolores se habían hecho casi insoportables desde los Juegos Olímpicos de Tokio, pero Lillard se ha acostumbrado a jugar con molestias durante mucho tiempo. Probablemente haya aquí parte de la confianza que emana del jugador al declarar que pretende prolongar su pico de carrera. Aún así, le quita hierro al asunto y dice que también ha hecho grandes temporadas a pesar de sus problemas abdominales y que no por eludirlos va a ser un jugador nuevo. «No es que mi rendimiento vaya a mejorar drásticamente solo por no sentir dolor».

Relacionado