Damian Lillard aconseja a Westbrook sobre cómo gestionar la presión

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Damian Lillard es uno de los mejores jugadores de la NBA a pesar de haber protagonizado una temporada 2021-22 muy decepcionante, fruto, principalmente, de los problemas físicos que ha sufrido y que pusieron punto y final a la misma antes de tiempo.

Por lo tanto, por historial, talento y repercusión emerge como una voz con cierta autoridad dentro de la liga, la cual ha utilizado para aconsejar a otra estrella de la competición. En una reciente entrevista con el periodista Shannon Sharpe en el podcast Club Shay Shay, Lillard compartió sus pensamientos sobre toda la presión y señalamiento que ha experimentado Russell Westbrook en Los Ángeles a lo largo del año.

«Las críticas siempre van a estar, sobre todo si estás jugando en uno de los mercados más grandes, así que simplemente las enfrentaría», afirmó el guard de los Blazers. «Sea cual sea la pregunta que me hagan, aunque piense que sea una pregunta tonta o que se explique por sí misma, simplemente lo abordaría.»

Así, Lillard señaló que el historial de Westbrook es lo suficientemente amplio y exitoso como para que sus logros deportivos hablen por él. «La carrera y el legado de Russell Westbrook son innegables», continuó. «Ese es el resultado final. Él como jugador, la carrera que ha tenido, lo que ha logrado, las cosas que ha hecho, nadie más ha podido hacerlo. No me importa si está tratando de hacer números o lo que la gente diga con todos esos triples-dobles. Si yo tratase de hacer un triple-doble durante toda una temporada, no podría. Y hay muchos otros jugadores que tampoco podrían. Es algo muy difícil de hacer, lo busques o no.»

Además, Lillard señaló que las críticas sobre Westbrook son ahora más crudas y constantes aprovechando que tanto él como su equipo no están pasando por un buen momento.

«Es muy fácil criticar a alguien cuando está pasando por un bache», añadió Lillard. «Pero si tuviera que aconsejarle, simplemente le diría que lo enfrente e intente controlarlo. Pero sí que creo que se ha alcanzado un extremo en lo que se refiere a hablar m*erda sobre Russell Westbrook. Me parece una locura la manera y las formas con las que todo el mundo le dice cosas.»

