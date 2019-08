“Damas de Negro RD” se lanza a las calles en reclamo de políticas de inclusión para niños con Trastorno del Espectro Autista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –La organización no gubernamental Damas de Negro RD anunció este lunes que se lanzarán a las calles en reclamo de que el gobierno ejecute las políticas de inclusión, tal y como lo establece la ley, en beneficio de los niños que son diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La manifestación se llevara a cabo este 14 de septiembre del año en curso y tendrá como punto de partida la Puerta del Conde de esta capital, a partir de las 10 de la mañana.

Durante una visita a Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, Miledys Miosotis Arias, presidenta de la comunidad sin fines de lucro, explicó que el autismo es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, al tiempo que manifestó que en la República Dominicana no existen centros especiales ni escuelas vocacionales para que niños que padecen esta condición puedan desarrollarse.

Agregó que aunque en el país no existe una estadística exacta sobre los niños que son diagnosticados con ese trastorno, pese a que la fundación ha solicitado la realización de un censo en varias ocasiones, los Estados Unidos ha declarado el autismo como la “gran epidemia del siglo XXI”.

Políticas de inclusión

La presidenta de Damas de Negro RD sostiene que la Ley 5-13 sobre discapacidad establece que “el concepto ¨discapacidad¨ evoluciona y resulta de la interacción entre una persona con una deficiencia física, psíquica y/o sensorial y las barreras medioambientales y de actitudes que le impone su entorno físico y social que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”

Y en ese sentido “la legislación positiva nacional se presupone en toda materia normativa, dirigida y pensada hacia el logro del disfrute igualitario de bienes y servicios por parte de toda la población, así como el respeto a los derechos de las personas, sin tomar en consideración otra cosa que su condición de ser humano”, dijo.

Arias afirmó que dicha ley, además, de que no se cumple está incompleta, por lo que una de las demandas que exigimos es la modificación de la misma”.

También exigen que “del 4% que el Gobierno le otorga al Ministerio de Educación una parte sea destinado para construir centros especiales para los niños que son diagnosticados con autismo”.

De igual forma, solicitan que sean incluidos en las ARS de por vida, alegando que los seguros médicos no cubren los medicamentos ni los tratamientos siquiátricos, que son bastantes costosos.

Reclaman, además, que “el Estado le otorgue una vivienda a las madres de bajos recursos”, alegando que muchas de ellas por dedicarse a tiempo completo al cuidado de sus hijos no pueden trabajar.

Sobre el CAID

Asimismo, la vicepresidenta de Damas de Negro RD, Persia Álvarez, afirmó que aunque el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) es una buena iniciativa por parte del Gobierno, no cumple con las exigencias que requiere un niño con el autismo.

“Este centro no cumple con las exigencias de las familias que tienen niños que padecen autismo, aparte de que haces la solicitud y por la sobrepoblación que hay, duran muchísimo para responder y para el colmo ellos solo lo atienden hasta los 11 años, donde el niño tendrá autismo toda la vida, ¿entonces después qué hacemos con nuestros hijos en las casas?”, señaló Álvarez.

Añadió que otras instituciones que trabajan con esos niños de condición especial, no son supervisadas por el Estado, y en ocasiones abusan con las mensualidades que les exigen a los padres o tutores.

“Aquí fácilmente un centro de terapia te cobra 50 mil o 80 mil pesos, por darle terapia al niño, muchas veces hasta lo maltratan y hay muchos de esos pequeños que no hablan y los amenazan para que no denuncien los abusos, es algo desesperante y el Estado debe hacer algo aunque sean centros privados debe supervisar”, apuntó.

Expresó, además, que cuando un niño es diagnosticado con esa condición primero hay que brindarles apoyo psicológico a los padres, quienes según ella, por lo regular entran en un estado de negación y posterior depresión.

“Mira, aquí los padres deben de recibir atención en esos centros al igual que sus hijos, es muy difícil que te digan que tu hijo no habla, que no va a procrear, que prácticamente convivirás con un niño toda la vida. Imagínense esas madres de bajos recursos que no pueden pagar consultas privadas y que tengan que esperar hasta dos años para ser incluidas en el CAID”, destacó.

Resaltó que el objetivo de la manifestación, es ser escuchadas por las autoridades, para poder presentar sus propuestas en favor de esos niños con condición especial.

Actividades que realizan “Damas de Negro RD”

De igual forma, la directiva resaltó que “Damas de Negro RD” está conformado en la actualidad por 94 familias de niños que han sido diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista.

Señalan que, además de impartir conferencias con especialistas en el área, realizan talleres y actividades que incluyen la entrega de ropas, comidas, medicamentos entre otros, a madres solteras y de bajos recursos.

Indican que aunque el proyecto de manera formal tiene cuatro meses, se ejecutó hace seis años, precisamente por la falta de conocimiento que la población ha demostrado tener con respecto a ese trastorno, aclarando que la mayoría de actividades se realizan con los recursos de algunos voluntarios que hacen sus aportes.

Asimismo, dijeron que firmaron un convenio con el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, para capacitar a los miembros de la institución con relación a cómo deben actuar cuando un joven autista haga una crisis en un lugar público y así evitar que este sea maltratado.

