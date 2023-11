Damaris Patrocinio revela aumento de partos de haitianas en maternidades dominicanas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La activista provida y comunicadora Damaris Patrocinio expresó su preocupación por el crecimiento de la cantidad de partos de mujeres haitianas en las maternidades dominicanas, lo que, según ella, podría estar afectando la demografía de la República Dominicana.

Patrocinio aseguró que la natalidad de los niños dominicanos en los hospitales públicos del país está disminuyendo, debido a que, Según datos de septiembre, se registraron 10,329 partos en las maternidades del país, de los cuales 3,821 correspondieron a mujeres haitianas que se encuentran en el país en situaciones legales inciertas.

«El 37 % de los nacidos en territorio nacional han sido de niños haitianos y por supuesto ilegales. No estamos discriminando a los niños, ya que todos merecen lo mejor, pero lamentablemente no son lo que nosotros queremos aquí porque no aportan a la República Dominicana”, expresó.

Patrocinio compartió sus inquietudes en el programa «Aquí Hablamos Claro» junto a los comunicadores Priyanka Rodríguez y Miguel Almánzar, emitido en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

La activista criticó que los nacionales haitianos estén utilizando los recursos del pueblo dominicano sin una contribución significativa al país, además, señaló que están siendo respaldados por organizaciones no gubernamentales pro haitianas presentes en territorio dominicano.

Patrocinio recordó que las leyes dominicanas son claras en cuanto a la nacionalidad, y en ese sentido hizo referencia a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de 2013, que establece que solo se consideran nacionales a las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.

“Por más que esta partida de traidores que ha parido la República Dominicana estén promoviendo sentencias enemigas de la nación y estén en contra de la sentencia 168-13, les decimos que tengan cuidado, porque si quieren que la República Dominicana se levante que se pongan a inventar con la sentencia 168-13, que vana saber por dónde es que se le mete el agua al coco”, advirtió Patrocinio.