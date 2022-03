Damaris Patrocinio: En RD nunca se aprobará el aborto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Damaris Patrocinio, aseguró que sería imposible que en la República Dominicana se apruebe una ley que permita a las mujeres acceder a una interrupción voluntaria del embarazo de manera legal.

“Tú puedes escribirlo el día de hoy, en República Dominicana nunca se aprobará el aborto, aunque sea el último país que quede, nosotros seremos luz de las naciones”, expresó el sábado durante una entrevista con la periodista Lorenny Solano en el programa “Dominicana Buenas Noches”.

La activista que desde el 2014 se ha mostrado firme en la defensa por la vida desde el momento de la concepción, prometió continuar su lucha para que los legisladores mantengan la penalización del aborto en el Código Penal Dominicano.

“Aquí existen mujeres como yo y un ejército de hombres que estamos en la calles y nos vamos a encargar de qué las próximas generaciones crezcan sabiendo que la vida se respeta, primero nos tendrán que matar a todos para reformar esa constitución y quitar ese artículo 37”, expresó.

Patrocinio añadió que mientras haya mujeres valientes con principios y valores en ese congreso como Soraya Suárez, Isabel De La Cruz, Lourdes Serulle, Ydenia Doñé, Yubelkis De La Rosa y Betty Gerónimo, no va a ocurrir la aprobación del aborto.

Recalcó que si se consideran retrógradas las personas con la creencias o tendencias que van en contra del aborto, lo que implica el asesinar un bebe en vientre materno, que no tienen culpa, que no se pueden defender y contestar, ni levantar la mano, pues ella es la más que puede existir y orgullosamente lo es.

En ese sentido, la presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida sostuvo que no quiere ser avanzada porque no quiero ser asesina de una criatura que está en plena gestación: “La ciencia dice hay vida desde el momento de la concesión hasta la muerte, lo dice la biología y la embriología, no la ideología”.

Agregó que: “Tú eres dueña de tu cuerpo pero también en el que está en el vientre materno es dueño de su cuerpo, no queremos igualdad, vamos a aplicarla desde el vientre materno.

Patrocinio explicó que detrás de las causales hay una industria millonaria que se mueve de millones de euros, de dólares y de cualquier otra moneda, “la industria del negocio del aborto mueve más dinero a nivel mundial que inclusive la industria del narcotráfico. Esas tres causales no son más que excusas para matar y están desmotadas hace mucho tiempo”.

Responsabilizó a Profamila como la industria más grande del aborto que tiene la República Dominicana, “solo en el 2021 recibió de la Parenthood un millón de dólares para promover el negocio del aborto, es el representante de esa industria aquí en en este país y se le va a desmantelar aplicando la Ley de la Constitución”.

Sobre que Luis Abinader, durante una entrevista con ocho mujeres periodistas, difundida el 8 de marzo, reafirmó su apoyo al aborto en lo denominado “las tres causales”, Damaris Patrocinio recordó que el 16 de agosto cuando juró ser presidente, dijo que él respetaba la Constitución y advirtió que no hay ninguna diferencia entre matar un niño con aborto y matar a un niño con tres causales.

Agregó que “si el mandatario fuese coherente, respetara la constitución y honrara el compromiso que el disertó al ponerse la banda presidencial, cuando puso su mano sobre la biblia y juró respetar la Carta Magna y las leyes de la República Dominicana”.

Asimismo, puntualizó que el jefe de Estado en una reunión que tuvo con los cristianos, dijo que él no apoyaba el aborto, “fue de muy mal gusto que el escogiera el 8 de marzo Día de la Mujer y hablara de aborto y eran ocho feministas que estaban ahí y el mensaje que el presidente dio al país fue: mujeres en su día tienen derecho a matar a sus hijos. El está muy mal asesorado, tiene buenas intenciones pero sus asesores no lo ayudan”.

