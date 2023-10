Damaris Patrocinio condena abandono de recién nacidos en SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La activista provida y comunicadora, Damaris Patrocinio, alzó su voz en un enérgico rechazo al espeluznante hallazgo de los cadáveres de seis recién nacidos, abandonados en la entrada del cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este.

Condenando vehementemente este acto, Patrocinio subrayó la urgente necesidad de abordar la corrupción moral que permearía la sociedad dominicana, una corrupción que no se limita solo al periodo prenatal, sino que se extiende hasta después de la muerte.

«Ya no nos conformamos con quitarle la dignidad a los niños en el vientre materno, ahora les arrebatamos su dignidad después de fallecer, promoviendo una corrupción moral de la cual no me callaré jamás. Siempre hablaré en contra de esa corrupción moral», expresó.

Patrocinio emitió sus comentarios junto al abogado Miguel Almánzar, en el programa “Aquí Hablamos Claro”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

La comunicadora continuó cuestionando la dureza de corazón y falta de caridad que evidencia este acto e hizo hincapié en la responsabilidad de los funcionarios y líderes de la sociedad en la construcción de un país en el que se respete la vida y la dignidad de todos los ciudadanos, especialmente de los más indefensos.

«Es hora de recordar la profecía del libro de Ezequiel que dice: ‘Dios te quitará ese corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne para que vivas de acuerdo a los preceptos’, pero aquí hay muchos ministros, comunicadores, periodistas y medios de comunicación con corazones de piedra», afirmó.

En ese orden, Patrocinio hizo un llamado a la reflexión y a la necesidad de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Procuraduría General de la República, insistiendo en que estos niños fueron desechados sin ninguna consideración por su dignidad, lo cual no puede ser tolerado. Además, enfatizó que la corrupción moral y el deterioro social parecen haberse arraigado en la esencia de quienes dirigen el destino de la nación.

«La confianza en las instituciones se ha perdido, y ya no creemos en sus palabras ni en sus excusas. La inseguridad nos rodea por todas partes, y nuestros niños deben sentirse seguros en los hospitales y las escuelas», concluyó Damaris Patrocinio, instando a la sociedad a unirse en la defensa de los valores humanos y la dignidad de todos los seres, independientemente de su edad o estado de vida.