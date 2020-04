Dalisa Alegría responde a Tik Tok de Alexandra Hatcu

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- La modelo y ex esposa del exponente urbano Mozart La Para, colgó en su cuenta de instagram en el día de ayer un vídeo de Tik Tok donde envía un mensaje a la mujer de su ex, quien dice que la vive brechando en sus redes, “Tranquila more, que aunque ese hombre esté aficiao de mi yo no vuelvo a mirar para allá”, dice Hatuc en el vídeo.

La actriz Dalisa Alegría y actual pareja de Mozart La Para, una hora después publicó una foto en su cuenta de instagram junto a un texto diciendo lo siguiente “Aunque el juego de ajedrez lo vean desde afuera, siempre el rey está al lado de su reina”, lo que muchos seguidores han catalogado como una respuesta al Tik Tok de Alexandra.

Los comentarios en ambas cuentas no han cesado, muchos a favor, otros en contra, y los que simplemente se lo disfrutan y se ríen de todo lo que Dalisa y Alexandra publican en sus redes.

