Dairon Blanco vive con emoción la final de Lidom con Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jardinero Dairon Blanco fue la primera selección de los Tigres del Licey en el draft de importados, con miras a la Serie Final del torneo 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que está dedicado a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta.

Blanco es líder de hits (6), carreras impulsadas (3), bases robadas (3) y tiene una línea ofensiva de .667/.636/.778, ocupando también el primer lugar en cada una de estas categorías de bateo.

«Yo presentía que el Licey me iba a escoger en el draft, incluso se lo comuniqué a mis seres queridos. El ambiente de aquí es excepcional, estar en una final es algo que muchos atletas quieren experimentar y más aún si es vistiendo la camiseta de los Tigres del Licey. Me siento sumamente contento y son cosas que la emoción no me permite explicar», comentó.

«Cuando llego al estadio, mi enfoque es prepararme para el juego. Cuando estoy bateando, la disposición es llegar a primera, ayudar al equipo robando bases o aportando de cualquier manera para poder ganar», agregó el refuerzo.

El jugador cubano hizo su debut en Grandes Ligas el pasado 20 de mayo con los Reales de Kansas City, luego de una temporada de 14 cuadrangulares y línea ofensiva de .301/.367/.486 en 107 partidos en Triple-A.

«Cuando debuté y vi mi nombre en las pantallas, me sentí súper contento y satisfecho, sin presión. Feliz de cumplir mi sueño», mencionó Blanco.

Asimismo, jugó con los Leones de Ponce de la liga invernal de Puerto Rico, con quienes bateó para .301 con .345 de OBP y 25 bases robadas en 30 intentos, en 47 partidos.

Blanco asegura que su mejor cualidad como pelotero es la velocidad: «Dependo mucho de mis piernas, soy rápido, sé robar bases. Además, tengo buena defensa y bateo para promedio.»

Por otro lado, destaca lo importante que ha sido la armonía en el equipo azul para su desempeño: «Todos los compañeros me apoyan y me ayudan mucho, he aprendido mucho aquí y gracias a Dios las cosas están saliendo bien.»

El jugador de 29 años está en su segunda temporada en la pelota dominicana y viene de jugar con los Gigantes del Cibao en el recién concluido Round Robin, donde vio acción en tres partidos en los que pegó tres imparables en seis turnos oficiales.

