Dahian “El apechao”: Si tu pueblo te la da, por ahí tú puedes ir viendo lo que viene más adelante

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero Dahian “El apechao” confesó que el reconocimiento que le ha brindado República Dominicana, es un adelanto de lo que viene para su carrera en lo adelante.

“Ahora si yo me di cuenta de que me voy a pegar, porque si tu pueblo a ti te la da, y reconoce que te has ganado lo que tienes, ya por ahí tú puedes ir viendo lo que viene más para adelante”, comentó.

Declaró que fueron muchos los momentos en que la desesperación invadió su cuerpo, llevándolo a considerar abandonar el merengue para incursionar en otro género, pero su amor por el contagioso ritmo no le permitió apartarse hasta que, contra viento y marea, logró convertirse en un músico que lleva el sabor dominicano a los grandes escenarios.

“Yo le había dicho al manager, vamos a grabar otro género, para que tú veas como la vamos a aplicar, él me decía: no, líder, siga en su norte. Yo amo el merengue, amo mi cultura, nací y crecí escuchando merengue, le tengo respeto a todos los merengueros”, exclamó

Luis Daniel Frías Feliz, contó al Nuevo Diario TV, en su programa “Novedades” conducido por el periodista Elmer Féliz, que busca ser un espejo para muchas personas, que ven alejarse la materialización de sus sueños, ignorando que Dios tiene el control de todo.

(Ver programa).

“Yo puedo ser un espejo para muchas personas, porque ahora yo estoy viendo todo lo que está pasando y yo lo que puedo decir es que el tiempo de Dios es perfecto, yo no te voy a mentir, yo me desesperé, todavía hoy tengo mucha ansiedad, el flow es más fuerte ahora, pero ahora solo tengo que darle las gracias y la dirección a él, a Dios”, expuso.

El apechao

El artífice de la musicalización de la canción mundialmente conocida “Después de la playa”, interpretada por el puertorriqueño Bad Bunny, manifestó que fue idea de su compañero de género “Sujeto oro 24” nombrarlo “El apechao”.

A destacar el respeto y agradecimiento que siente por el cantante de merengue urbano, narró que salió de su pueblo natal en Villa Altagracia, con la firme convicción de que tocaría en la orquesta de Sujeto oro 24, misma que lo llevó rechazar múltiples ofertas.

“Fue Sujeto que me puso ese nombre. A mí me estaba haciendo propuestas Omega, Tito Swin yo le decía que no, porque a mí me gustaba estar con Sujeto, aparte de que cuando yo salí de Villa Altagracia yo llegué a la Capital con el fin de tocar en ese mismo grupo”, narró.

