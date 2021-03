Dachery Sánchez es galardonada Reina Iberoamérica 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BANÍ.- La destacada modelo ocoeña Dachery Sánchez recibió el galardón de reina del certamen Miss Iberoamerica Internacional 2021 que se celebró recientemente en Baní, donde también fueron premiadas las chicas con más talento y belleza de diferentes provincias de República Dominicana.

El certamen es organizado cada año en República Dominicana a cargo de Villasmil Eventos, el cual se destaca por la calidad de los talentos.

Dachery Sánchez al ser coronada dijo “Me siento orgullosa de representar mi provincia San José de Ocoa”.

La electa Reina Iberoamérica 2021 además de estar en el mundo del modelaje es estudiante de multimedia en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Se destaca que Dachery Sánchez fue Miss Teen Belleza Ocoeña 2018, en el mismo ganó como premios especiales Miss Cabellera y Miss popularidad.

Participó en varios desfiles, Best Face Model Of the World, donde ganó mejor cabellera en el año 2019, y en el desfile Bien Tropical, ganó la mejor producción.