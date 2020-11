“Da Real Media”, la figura detrás de los influencers más reconocidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Muchos son los influencers que han establecido sus carreras en plataformas como Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y Facebook, sin embargo, detrás de cada influencer, hay una persona o empresa guiando los pasos del personaje o el artista, como es el caso de Da Real Media.

Un joven emprendedor que ha guiado las carreras digitales y personales de famosos que hoy en día son seguidos por miles de fanáticos, Da Real Media ha construido una empresa sólida donde los influencers se apoyan de sus grandes ideas para crecer nacional e internacionalmente.

Aunque su rostro es un misterio, los influencers manejados por él en Estados Unidos y República Dominicana han logrado llegar a tener millones de seguidores, publicidad millonaria, comerciales de famosas marcas y participación en películas nacionales e internacionales.

Influencers como Pio La Ditingacia, el cual tiene una cuenta de Instagram con más de 3.7 millones de seguidores, A tu Edad con una cuenta de 1.8 millones, Rosairis Toribio con una cuenta de 1.2 millones y Mike Tokz con una cuenta de 4.9 millones de seguidores en TikTok y que en solo tres meses ha logrado 676K en Instagram, estos y otros influencers han confiado sus carreras al joven del rostro oculto.

Da Real Media expresó que el motivo de no mostrar su rostro es porque a él no le interesa la fama, sino más bien hacer famosos otros, dijo también “Yo no quiero la atención, ni opacar a nadie, mi mayor intención es hacer que otros brillen”.

Pero el trabajo de Da Real Media no se trata solo de manejar las carreras de influencers y artistas, también se ha entregado a los más necesitados en tiempo de crisis, como la actual pandemia de azota al mundo lo ha llevado a entregar a los más necesitados el equivalente en dólares a la canasta básica americana a aquellos que lo necesitan, desprendiéndose de lo que la vida le ha regalado.

Da Real Media continúa expandiendo su carrera y trabajando para los más necesitados, un ejemplo de ellos es su más reciente proyecto “QAAR”, una aplicación de taxis en New York, donde los trabajadores taxistas se llevan el 100% de sus ganancias, a diferencias de otras empresas en las cuales estos trabajadores ganan menos del 60% de sus trabajos.