Da la impresión de que el gobierno improvisa

El presidente Abinader dice que está muy atento a las críticas de los diarios y las redes sociales, en virtud de lo cual me permito hacerle estas observaciones constructivas. Me preocupa específicamente, el caso de las constantes rectificaciones de este nuevo gobierno en sus primeros 2 meses, porque además de que es un mensaje muy negativo para todos los sectores de nuestra sociedad, creo que podríamos estar jugándonos con el futuro de nuestra gobernabilidad y seguridad jurídica con esas imprecisiones. Y no señor, echar para atrás, no es “tener el oído en el corazón del pueblo”, eso no es necesario cuando se gobierna sobre la base de la planificación estratégica. Pero sepamos bien, que a falta de ésta, lo demás es improvisación. Dicho de otra forma, cuando se tiene una gestión pública eficiente, las primeras medidas son siempre certeras y sostenibles en el tiempo.

Pero lo que estamos viendo es delicado e inaceptable, imagínese usted un país donde hay que darle un tiempo prudente a los decretos presidenciales y las principales medidas del gobierno, para asegurarnos de que no las van a dejar sin efecto.

Queremos ser optimistas, pero se nos está haciendo difícil hasta llevar la cuenta de los decretos que el mismo presidente se ha auto derogado en sus primeros 100 días. Eso verdaderamente es un cambio, porque no estábamos acostumbrados a esas cosas.

Además de retractarse con frecuencia, el presidente Abinader está siendo corregido en público por sus funcionarios, todas las semanas. Recordemos cuando su Director de Compras y Contrataciones le advirtió que delegar compras y contrataciones a terceros no está contemplado en la ley 340-06; por otra parte, el presidente dijo que el país estaba quebrado, pero su Ministro de Hacienda celebró solidez económica por colocación de US$3,800MM de bonos y oferta de US$9,600 millones, 2.5 veces más; luego, pidió la renuncia al pleno de la Cámara de Cuentas, pero su Directora de Ética, les envió una carta advirtiendo el peligro que significarían esas renuncias con los procesos pendientes; después, el presidente se colocó del lado de los Cristianos en los debates del aborto, mientras Twitter le suspendió la cuenta a su Ministerio de la Mujer por promocionar la legalización de las tres causales; al anunciar acuerdos para elevarnos a 5G, el presidente Abinader dijo Rep. Dom. saldría del atraso, luego el COMTEC le aclaró que el país tiene casi la mejor conectividad de la región; dijo que el covid-19 estaba totalmente controlado en el país, mientras su ministro de Salud Pública, además de caer positivo al covid-19 en internamiento, dijo que podría haber un rebrote en cualquier momento; el mismo día que el presidente Abinader anunciaba plan de incentivo al turismo interno en Hoteles, Salud Pública desplegaba campaña publicitaria condenando las visitas a las playas, que rezaba de la siguiente manera: “Se te dio bien el corito en la playa, pero contagiaste a tu papá”; más recientemente, los Senadores de su partido dijeron no renunciaran al Fondo de Asistencia Social ya que el gobierno no suple las necesidades de sus provincias, y el presidente Abinader los enfrenta diciendo que ellos tampoco las suplirán y se declara en contra del barrilito.

Venimos advirtiendo todo esto desde la campaña electoral, cuando mirábamos todas las iniciativas que el presidente Abinader anunciaba y después olvidaba. Las únicas medidas claras y sin variación que hasta ahora ha tomado este gobierno, han sido las que ratifican las políticas de la administración pasada, en lo que concierne a la gestión de la pandemia.