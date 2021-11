Cy Young: Argumentos de los finalistas al galardón que distingue al mejor lanzador de cada liga en MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En año que estuvo lleno de espectaculares actuaciones de pitcheo, incluyendo un récord para una temporada con nueve juegos sin hit ni carrera. Seis lanzadores sobresalieron sobre el resto, gracias a su dominio sobre la lomita, y están en batalla por el máximo honor individual que puede recibir un serpentinero de Grandes Ligas: El Premio Cy Young.

El grupo de finalistas de este año en la Liga Americana y la Liga Nacional incluye a un as que ha ganado ya tres de estos galardones, junto a cinco lanzadores que buscan su primero.

A continuación, un vistazo a cada uno de los seis finalistas antes de que los ganadores sean anunciados hoy miércoles a las 6 p.m. ET por MLB Network.

LIGA AMERICANA

Gerrit Cole — LD, Yankees

En la segunda temporada de Cole con los Yankees, el derecho tuvo récord de 16-8 con dos juegos completos y efectividad de 3.23, limitando a sus oponentes a un promedio de bateo de .223. El lanzallamas de 29 años ponchó a 243 bateadores, por apenas 41 bases por bolas, en 181.1 entradas.

Cole fue primero en la Americana en victorias y relación de ponches por cada transferencia (5.93), segundo en ponches, ponches por cada nueve capítulos (12.06) y WHIP (1.06). Terminó tercero en el Joven Circuito en promedio de carreras limpias y fue el tercero mejor en boletos por cada nueve episodios (2.03). Sus 243 abanicados fueron la segunda mayor cantidad en una campaña para un serpentinero de los Yankees, sólo superados por los 248 de Ron Guidry en 1978.

Con nueve presentaciones de 10 ponches o más, Cole empató a David Cone (1998) por la mayor cantidad en la historia de la franquicia en una campaña y fue segundo en las Mayores este año, detrás de Robbie Ray (10) de los Azulejos. Cuando comenzó septiembre, Cole era el claro favorito para ganar el Cy Young, antes de que una lesión en la corva izquierda afectara su efectividad en la lomita. — Bryan Hoch.

Lance Lynn — LD, Medias Blancas

Hubo un momento, entre finales de julio y principios de agosto, en el que Lynn parecía el favorito para ganar el Premio Cy Young del Joven Circuito. A los Medias Blancas claramente les faltó pitcheo abridor durante su derrota en tres juegos contra los Atléticos en la Serie del Comodín del 2020, y Lynn, junto al renovado Carlos Rodón, marcó una diferencia notable en la que terminó siendo una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas en el 2021.

Aunque Lynn se vio afectado por una inflamación en la rodilla derecha en la recta final, sus números fueron de los mejores. En 157 innings este año, Lynn tuvo récord de 11-6 con efectividad de 2.69. Ponchó a 176, dio 45 bases, permitió 123 hits y lanzó una blanqueada. Terminó el año con WHIP de 1.07 y una EFE+ de 161, la mejor de su carrera. De hecho, su promedio de carreras limpias fue mejor que las de los dos otros finalistas al Cy Young de la Americana, Cole y Ray, aunque sus 28 aperturas fueron dos menos que las de Cole y cuatro menos que las de Ray.

Además de todo eso, Lynn fue un líder en el clubhouse de los Medias Blancas, que le dieron la pelota para el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Astros, un reflejo de su estatura dentro del club. — Scott Merkin

Robbie Ray — LZ, Azulejos

La pasada temporada muerta, los Azulejos dijeron que una de las prioridades del club era lanzar más strikes. Al poco tiempo, firmaron a Robbie Ray, quien venía de liderar a las Mayores en bases por bolas, por un año y US$8 millones. Por contradictorio que sonara aquello, terminó funcionando.

Ray tuvo la mejor temporada de su carrera y una de las mejores para un lanzador zurdo de los Azulejos. Con una efectividad de 2.84 en 193.1 entradas y 284 ponches, la mayor cantidad en la Gran Carpa, Ray no sólo fue un abridor dominante, sino el as de Toronto.

El talento de Ray siempre ha sido evidente, así que lo sucedido no fue el resultado de un gran cambio en su mecánica, sino de hacer los ajustes adecuados con el coach de pitcheo Pete Walker y confiar en la eficacia de sus envíos cuando los tira en la zona de strikes, así fue que se reinventó. Es difícil describir cómo luce un pitcher que está lanzando con confianza en sus habilidades, pero si usted vio alguna de las aperturas de Ray en el 2021, sabe de lo que estamos hablando.

Es difícil imaginar lo que hubiese sido de los Azulejos en el 2021 sin Ray. Hyun Jin Ryu no tuvo un buen año, con efectividad de 4.37 y al principio de la campaña, el club no tenía un claro segundo abridor. Sin Ray, Toronto no hubiese peleado hasta el último día por la postemporada como hicieron gracias a ese récord de 91-71. Por eso, Ray será uno de los nombres más populares en el mercado de agentes libres, con un montón de equipos interesados–incluyendo a Toronto. — Keegan Matheson

LIGA NACIONAL

Corbin Burnes — LD, Cerveceros

Empecemos con el argumento en contra de Burnes, porque es bien corto: Burnes fue 19no en la Liga Nacional con 167 entradas lanzadas. Son una docena menos que los episodios que tiró Max Scherzer y 46 menos que los que lanzó Zack Wheeler, el líder en las Grandes Ligas. Pero eso no fue culpa de Burnes. Se perdió dos semanas al principio de la temporada tras dar positivo a COVID-19, pero tomó la pelota con regularidad en medio de una rotación que, en gran parte de la campaña, fue de seis abridores en un esfuerzo del equipo por mantener saludables a sus serpentineros. El plan funcionó, con Milwaukee ganando 95 juegos y el título de la División Central de la Liga Nacional. El manager Craig Counsell ha dicho que volvería a hacer lo mismo si le dan la oportunidad.

Counsell expresó repetidas veces que las críticas por los innings no deberían afectar a Burnes en la lucha por el Cy Young, después de una temporada histórica en la que ponchó a 58 bateadores antes de dar su primera base (un récord), ponchó a 10 Cachorros consecutivos en una apertura en agosto (empató una marca) y se combinó con Josh Hader en septiembre para lanzar el segundo no hit ni carrera en la historia de los Cerveceros.

Burnes tuvo récord de 11-5 con efectividad de 2.43 en 28 aperturas y terminó la campaña como líder de las Grandes Ligas en promedio de carreras limpias, tasa de ponches (35.6%), proporción K/BB (6.88), FIP (1.63) y tasa de macetazos (2.9%). Sólo Scherzer tuvo un WHIP mejor que el 0.94 de Burnes. Y desde 1969, sólo el dominicano y miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez (1999), tuvo un mejor FIP. — Adam McCalvy

Max Scherzer — LD, Nacionales/Dodgers

Aunque la temporada de Scherzer no terminó como él hubiese querido, no se puede negar el impacto que el derecho tuvo en los Dodgers después de llegar en un cambio desde los Nacionales el 30 de julio. Scherzer le dio vida a una rotación plagada de lesiones, protagonizando uno de los mejores trechos de nueve presentaciones en la historia de la franquicia.

En esas aperturas, Scherzer tuvo foja de 7-0 con promedio de carreras limpias de 0.78 y ponchó a 79 en 58 capítulos, mientras que los rivales le batearon para apenas .150. Los Dodgers ganaron esas nueve salidas y Scherzer se unió al exclusivo club de los 3,000 ponches.

Si buscan a un ganador del Cy Young que tuvo el mayor impacto en su equipo, es difícil no fijarse en lo que hizo Scherzer para Los Ángeles. Y si bien los Dodgers tenían al mexicano Julio Urías y a Walker Buehler en la rotación, Scherzer inmediatamente se convirtió en el lanzador en el que el equipo se apoyó más durante la fiera batalla divisional con los Gigantes.

Scherzer también tuvo unos números globales notables, sin mostrar señal alguna de estar bajando el ritmo a los 37 años. Finalizó el 2021 con récord de 15-4, efectividad de 2.46 y 236 ponches. Ésta es la quinta vez en las últimas seis campañas que Scherzer termina entre los finalistas al Cy Young, impresionante señal de durabilidad y consistencia. Si gana su cuarto Premio Cy Young, se unirá a Roger Clemens, Randy Johnson, Steve Carlton y Greg Maddux como los únicos len la historia de Grandes Ligas en ganar cuatro o más. — Juan Toribio

Zack Wheeler — LD, Filis

Wheeler es, en cierto sentido, ese candidato de la vieja escuela, pues fue uno de los pocos lanzadores del 2021 que tomó la pelota cada cinco días y avanzó lejos en sus aperturas de forma consistente. Terminó el 2021 con récord de 14-10 y efectividad de 2.78 en 32 aperturas. Lideró las Grandes Ligas en innings lanzados (213.1), juegos completos (tres), blanqueadas (dos), bateadores enfrentados (849) y bWAR (7.6). Encabezó la Nacional en ponches (247) y fue segundo en fWAR (7.3), FIP (2.59) y xEFE (2.78).

Wheeler tiró 34 entradas más que Scherzer y 46.1 más que Burnes. En el caso de Burnes, quien promedió 5.96 actos por apertura, hubiese tenido que hacer ocho salidas más para igualar a Wheeler en episodios lanzados.

Por supuesto, mientras alguien avanza más en un partido, menos eficaz tiende a ser. Wheeler no debería ser penalizado por ser un caballo, porque su capacidad de lanzar hasta el séptimo, octavo y noveno innings también fue de gran ayuda para el bullpen de Filadelfia. ¿Qué hubiese pasado si Joe Girardi sacaba más temprano a Wheeler? Jayson Stark, en una nota para The Athletic, encontró que si Wheeler, Burnes y Scherzer no hubiesen hecho un solo pitcheo después del sexto acto, Wheeler habría terminado con la mejor efectividad de los tres, 2.32, comparado con 2.34 de Burnes y 2.60 de Scherzer. — Todd Zolecki

