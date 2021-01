Curt Schilling truena; pide al Salón de la Fama lo excluyan de la boleta del 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – El Salón de la Fama del béisbol no tendrá nuevos jugadores en la clase de 2021 después de que los votantes decidieron que nadie tenía los méritos, dentro o fuera del campo, para ser consagrado en Cooperstown en la boleta electoral de este año.

Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens fueron los más cercanos en la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos publicada el martes, y el trío tendrá una oportunidad más en las elecciones el próximo año. Es la primera vez que BBWAA no elige a nadie desde 2013.

Schilling, un as diestro que ganó tres títulos de la Serie Mundial, terminó con 16 votos menos del umbral del 75% necesario para la consagración. Obtuvo el 71,1% por ciento esta vez después de obtener 20 votos tímidos al 70% el año pasado.

Los logros de Schilling en el campo enfrentan pocas disputas, pero se ha condenado al ostracismo en su retiro al dirigir comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero, periodistas y otros.

“Está bien, el juego no me debe nada”, dijo Schilling durante una transmisión de video en vivo en su cuenta de Twitter, según una historia de la agencia de prensa AP.

Más tarde escribió en Facebook que le había pedido al Salón de la Fama que eliminara su nombre de la boleta electoral del próximo año. La presidenta de la Junta del Salón de la Fama, Jane Forbes Clark, dijo en un comunicado que la junta “considerará la solicitud en nuestra próxima reunión”.

La votación es realizada por miembros de 10 años de la BBWAA.

“Nada, cero, ninguna de las afirmaciones hechas por ninguno de los escritores tiene mérito”, escribió Schilling en su mensaje. “En mis 22 años jugando béisbol profesional en los vestuarios con mayor diversidad cultural en los deportes, nunca he dicho ni actuado en ninguna otra capacidad que no sea ser un buen compañero de equipo”, parte de los que escribió Schilling en su cuenta de Facebook.

“Ciertamente he estado expuesto al racismo, el sexismo y la homofobia, ya que es parte de lo que somos los seres humanos. He jugado y hablado con compañeros de equipo homosexuales. He jugado con golpeadores de esposas, adúlteros, agredidos, drogadictos y alcohólicos. Nunca he golpeado a una mujer, conducido borracho, consumido drogas (esteroides), o de otra manera, agredido a nadie ni cometido ningún tipo de delito”.

“Pero ahora estoy de alguna manera en una conversación con dos hombres que hicieron trampa, y en lugar de ser responsables, eligieron destruir la vida de otros para proteger su mentira. Siempre tendré una cosa que siempre perseguirán. Un legado. Sea lo que sea lo mío como jugador, será la verdad, y me lo gané para bien o para mal”.

“Habiendo dicho todo eso, los medios han creado un Curt Schilling que no existe ni ha existido nunca. Es una de las cosas que me ha permitido dormir por la noche“.