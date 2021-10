Curry y Green, descontentos con el despido de Avery Bradley

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cuando tuvieron que decidir qué jugadores formaban parte de la plantilla definitiva, los Warriors optaron cortar a, entre otros, Avery Bradley. Esta decisión sorprendió a muchos, que esperaban que el escolta encontrase en Golden State un lugar en el que continuar su carrera, pero parece que incluso dentro de la plantilla ha habido algunos sorprendidos. Esto es al menos lo que afirma Marcus Thompson, periodista de The Athletic, que señala que tanto Stephen Curry como Draymond Green no han visto con buenos ojos la decisión.

Según asegura, ambos jugadores consideraban que Bradley era un jugador reputado y de garantías que podía ayudarles en su lucha por los playoffs y ser fundamental en la hipotética postemporada. A pesar de que su rendimiento en pretemporada no ha sido del todo satisfactorio, varias voces de la franquicia abogaban por mantenerle en el equipo, voces entre las que estaban las dos estrellas de la plantilla.

Finalmente, no obstante, la gerencia optó no solo por cortar a Bradley, sino por hacer lo propio con todos los hombres que se disputaban la 15ª y última plaza del roster, de forma que ahora mismo hay sitio para un jugador más en Golden State. Según Anthony Slater, también de The Athletic, esta decisión podría haberse tomado con la intención de que sea Gary Payton II quien acabe ocupando dicha posición, pero, dado que el jugador está en proceso de recuperarse de algunos problemas físicos, los de San Francisco estarían esperando a que estuviese en condiciones de jugar para firmar su contrato.

De esta forma, los Warriors se ahorrarían no solo el correspondiente salario de Payton, sino lo que este les hiciese pagar en concepto de impuesto de lujo. Esto explicaría por qué el jugador ha sido cortado si la franquicia tiene intención de contar con él, pero por ahora no son más que rumores.

