Curry tras sus malos porcentajes en el quinto partido de la final: «Estoy deseando enmendarlo»

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Pese a que brilló en muchas otras facetas, el 0/9 en triples que Stephen Curry firmó en el Game 5 ante Boston fue seguramente lo más comentado de su actuación en dicho partido. El propio base ha tratado el tema en unas declaraciones recientes, en las que aseguró tener muchas ganas de resarcirse y recuperar su efectividad desde la larga distancia.

«No me da miedo no meter ningún triple, voy a seguir buscando tiros desde posiciones en las que sé que puedo anotarlos» afirmó a Ohm Youngmisuk, periodista de ESPN. «En general he respondido bien cuando he tenido noches así de malas en el lanzamiento exterior. La estadística dice que tiraré mejor en el próximo partido, y estoy deseando que llegue para enmendar el anterior».

Pese a este desacierto, el base fue con su dirección de juego una parte fundamental del vital triunfo de los suyos, lo que ha hecho que sus compañeros no se sientan preocupados por su rendimiento. En concreto, Klay Thompson fue preguntado al respecto, y reconoció que confía plenamente en la capacidad de Steph para ofrecer su mejor cara en el Game 6.

«Nunca nos preocupamos por él. Ha hecho muchísimas cosas para llevar a esta franquicia a un lugar tan alto que es incluso difícil de imaginar, así que tiene derecho a una mala noche. Sé que va a responder. Es uno de los mejores competidores que he visto y es muy perfeccionista. Sé que va a tener en la cabeza cada tiro que ha fallado, y eso es una buena noticia porque el jueves, con suerte, volverá a su acierto típico. Y es terrorífico cuando está a ese nivel».

Desde luego, la mejor versión de Curry en el tiro exterior daría muchas opciones a los Warriors de hacerse con el anillo esta misma noche, para lo cual necesitan ganar en el TD Garden. Los Celtics, puestos contra la espada y la pared, serán un rival enormemente complicado, de modo que veremos si pesa más su urgencia o las ganas de Steph de compensar cada lanzamiento fallado en la noche del lunes.

