Curry se muestra optimista con los últimos resultados logrados por Warriors

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Los Golden State Warriors no tuvieron el mejor de sus inicios esta temporada. Los de Steve Kerr se midieron frente a los Brooklyn Nets en su estreno y posteriormente ante los Milwaukee Bucks. Dos enfrentamientos de los que salieron claramente retratados: las abultadas derrotas venían respaldadas de unas sensaciones horribles en la defensa y el tiro exterior. Dos aspectos que habían sido los pilares básicos de este equipo y en los que Draymond Green y Klay Thompson tenían su parte de mérito.

Pese a que saltaran las alarmas y muchos ya no los veían como serios aspirantes, era cuestión de tiempo. Con la incorporación progresiva de Dray, los ajustes del staff técnico y la evolución de aquellas piezas que menos encajaron, el equipo ha demostrado estar en la dirección adecuada, ganando en tres de sus últimas cuatro citas, con el career-high en puntos de Stephen Curry, 62, frente a los Portland Trail Blazers. A sus 32 años, el que fuera dos veces MVP de la Liga se encuentra en un buen momento de forma después de estar tanto tiempo sin competir. El de Akron es la referencia y la viva imagen de esta gran franquicia que parece retomar el vuelo, por lo que su opinión es determinante para el devenir del equipo.

Por suerte para los de la Bahía, Curry está ilusionado y ve cierta mejoría en el equipo desde que empezó la temporada. Esto afirmó la estrella el lunes tras su última victoria: “Parece que nos estamos moviendo en la dirección correcta y tenemos cierta consistencia de un partido a otro para evaluar realmente dónde estamos realmente”. Una nueva deriva que le ha favorecido en lo colectivo y en lo individual, ya que se ha consagrado como el MVP de la pasada semana. En esta promedió unas cifras al alcance de muy pocos con sus 39,7 puntos, 6,0 rebotes y 5,0 asistencias por noche.

Además, Stephen también está de acuerdo en que el rendimiento de los jugadores clave y el estado de Draymond Green van a ser el termómetro del equipo. “Tengo que hacer mi trabajo, Kelly Oubre Jr. tiene que hacer su trabajo, Andrew Wiggins tiene que hacer su trabajo, James Wiseman tiene que hacer su trabajo para que Draymond Green brille aún más con su esfuerzo y su coeficiente intelectual. Si hay errores o si alguien no está encerrado, no funciona. Obviamente no voy a ser el tipo más llamativo en defensa, pero puedo ser sólido, hacer mi trabajo y mantener mi responsabilidad y mi enfrentamiento. Draymond va a tapar muchos agujeros y traer liderazgo en ese lado, y nos veremos realmente bien”, agregó el playmaker de los Warriors ese mismo día.