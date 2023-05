Curry se acerca a la venganza contra LeBron por Finales 2016; Davis termina partido en sillas de ruedas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El tridente compuesto por Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson ha vuelto a encontrar el camino de los campeones, al superar el miércoles a los Lakers 121-106 en el partido número 5. Los Warriors estaban abajo 3-1 en la serie, pero este triunfo los posiciona 3-2 y con la venganza al acecho.

Es de recordar que en aquellas Finales del 2016, la situación era distinta; Warriors ganaba 3-1 contra los Cavaliers de LeBron. El equipo de 73 victorias (un récord absoluto en una temporada) tenía todo a su favor: Nadie había remontado ese récord en una final.

Hasta que LeBron, actual protagonista de los Lakers, remontó ese 3-1 y marcó un hito absoluto y que hasta el momento no se ha superado.

Para la buena suerte del equipo de San Francisco, estos no están disputando las Finales. Más bien, juegan la segunda ronda. En la historia del básquetbol, 13 equipos han vuelto a los playoffs cuando estaban abajo 3-1.

Sin embargo, el peor panorama recae para los Lakers. Anthony Davis, quién ha destacado en la serie con su dominio en la pintura, es cuestionable para el próximo partido por el protocolo de la NBA, tras recibir un golpe en la cara por Kevon Looney.

El riesgo de una conmoción cerebral es visible, ya que medios reportaron que se dirigió al vestuario en una silla de ruedas. Pero para su buena suerte, el entrenador David Ham dijo que su jugador “parece estar muy bien”, sin abundar en detalles.

Warriors, dominio absoluto

El equipo de la Bahía dominó en el marcador, siendo Curry el jugador con más puntos, anotando 27 y ocho asistencia, convirtiéndose en el jugador número 22 con más pases; luego le sigue Andrew Wiggins con 25 canastas y 5 asistencias; también, ha resaltado el trabajo defensivo de Gary Payton II y las jugadas de Green, encestando 20 veces y con 10 rebotes.

Cabe mencionar el partido para el olvido de Klay Thompson, quien debería ser el segundo líder del equipo y a cambio terminó con 10 puntos y 5 rebotes.

El MVP de las Finales pasadas, Stephen Curry, dijo a Inside The NBA de TNT tras la victoria: «Ahora cambia (…) Creo que podemos jugar mejor. Obviamente, no he disparado bien la pelota desde las tres. Klay ha sido golpeado o fallado. Siento que podemos dar otro paso. Esa es la belleza de los playoffs. Cada juego es su propia narrativa».

Por parte de los angelinos, James se puso al equipo sobre el hombro, con 25 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias en 39 minutos. El segundo mejor jugador fue quien salió lesionado, el pívot Anthony Davis, en el cuarto período de un partido acabado, anotando 23 puntos y 9 rebotes.

El único de la banca que destacó fue Dennis Schröder, con 14 canastas, y 4 asistencias, ya que los demás miembros hicieron en conjunto 14 puntos.

El triunfo obliga a la serie a un sexto partido antes Lakers, que será este viernes en Los Ángeles, obligando al equipo amarrillo y violeta a ganar, porque si no, en un eventual séptimo partido el juego sería en casa rival.

