Curry no dudaría en volver a jugar junto a Durant

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Cuando Kevin Durant pidió salir de Brooklyn allá por el mes de julio, uno de los equipos que mostró interés en él fue Golden State, una noticia que sorprendió a muchos. Hubo quienes pensaron que los vigentes campeones no necesitaban este movimiento a nivel deportivo, mientras que otros lo consideraron potencialmente problemático dada la forma de ser del alero, que no deja precisamente indiferente a nadie. No obstante, Stephen Curry ha salido en defensa de su ex compañero en ambos sentidos, asegurando que su relación con él es buena y que no rechazaría la oportunidad de volver a jugar con él.

«Nunca tuve dudas. Creo que KD es un buen tío» afirmó en sus declaraciones para Matt Sullivan, periodista de Rolling Stone. «Creo que se le ha malentendido. Me parece que le han pasado ciertas cosas en la vida que han mermado su capacidad para confiar en la gente que le rodea, pero hay detalles que he llegado a comprender al jugar junto a él y conocerle mejor. Me encanta».

«Por tanto, si alguien me dijese que KD va a volver y voy a volver a jugar con él, teniendo en cuenta lo bien que me lo pasé junto a él esos tres años, diría que por supuesto» continuó. «Luego habría que pensar qué significa eso para el equipo y cómo quedaría la plantilla, pero cualquiera que diga que no se sentaría a negociar, con todo el respeto para todo el mundo, no tiene ni idea de cómo van las cosas».

Con todo, Steph quiso dejar claro que no considera que la actual plantilla de los Warriors necesite a Kevin para poder aspirar a repetir el éxito logrado la temporada pasada: «Tengo plena confianza en mi equipo y en nuestra capacidad para volver a ganar tal y como está construida la plantilla» concluyó.

