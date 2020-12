Curry encabeza lista de los jugadores mejor pagados para la temporada de la NBA 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con el mercado entre temporadas de la NBA prácticamente cerrado, llega la hora de echar un ojo a un reparto de millones que, en esta ocasión, responde más al avance de grandes contratos firmados anteriormente que a nuevos acuerdos de agentes libres tras el otoño de 2020. Aquí vienen los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2021, el curso en el que la Liga se seguirá enfrentando a la pandemia por el coronavirus con un calendario alterado.

En una agencia libre en la que no había jugadores de lo que podemos denominar élite de la liga, el mayor acuerdo ha sido el que ha cerrado Gordon Hayward con Charlotte Hornets por cuatro años y 120 millones de dólares. A sus 30 años el alero consigue un enorme contrato, cierto, pero resulta que si echamos un ojo a los mejor pagados de la NBA para la temporada 2020-21 se encuentra en el puesto 35… Sí, 34 jugadores van a ganar más que él siendo Stephen Curry quien abre la lista.

El base de Golden State Warriors será quien reciba el mayor salario por tercer año consecutivo al irse hasta los 43 millones de dólares, cifra que volverá a ver incrementada la próxima temporada antes de convertirse en agente libre en 2022 –si no firma antes una extensión–. Curiosamente el podio lo completan otros dos bases, Chris Paul y Russell Westbrook, quienes percibirán exactamente la misma cantidad: 41,3 millones de dólares.

Como viene siendo habitual desde hace décadas –el mejor pagado a mediados de los 80 era Magic Johnson con 2,5 millones de dólares– los salarios continúan subiendo, lo que provoca que el jugador que ocupa actualmente el puesto 50 (Fred VanVleet), gane 1,25 millones más por año que quien se situaba ahí en la campaña 2019-20: Victor Oladipo. Y hay más pruebas. Si el año pasado solo Curry alcanzaba los 40 millones de dólares por temporada, ahora son otros cinco los jugadores que pueden decirlo. Lo desgranamos a continuación.

Nuevo club: ‘el de los 40’

Hace un año hablábamos del ‘club de los 30’. Ha quedado obsoleto. Como decíamos, los sueldos siguen subiendo y lo que parecía una quimera hace tiempo es en estos momentos una realidad. El la campaña 2019-20 Stephen Curry se convertía en el primer jugador de la historia en alcanzar la cifra de los 40 millones de dólares por temporada; ahora, de cara a la 20210-21, con él estarán Chris Paul, Russell Westbrook, James Harden, John Wall y Kevin Durant –LeBron James se sumará en el curso 2021-22–, todos ellos formando el top-6 de los jugadores NBA mejor pagados en 2021.

La crisis a causa de la pandemia de coronavirus no ha frenado, por ahora, el nivel financiero de la NBA, el cual dio un enorme salto con la entrada en 2016 del actual contrato televisivo. Para entender hasta qué punto cambió en aquel momento la situación salarial de los equipos no hay más que ver que hasta el citado año solo dos jugadores habían alcanzado los 30 millones de dólares por temporada: Michael Jordan y Kobe Bryant. Ahora tenemos exactamente 23 jugadores que alcanzan o superan tal cifra.

Quiénes entran y quiénes salen

Año de cambios en este aspecto. Prácticamente ha variado el nombre del 20 por ciento de los chicos que aparecen en la lista. Entre los que se quedan fuera encontramos a siete jugadores que han terminado sus contratos y que han firmado otros nuevos a la baja: Paul Millsap, Hassan Whiteside, Marc Gasol, Chandler Parsons, Nicolas Batum, Serge Ibaka y Danilo Gallinari, quien sale pese a tener un salario parecido al de la campaña pasada –19,5 por 22,6 millones de dólares– Más curiosos son los casos de los jugadores de Indiana Pacers Victor Oladipo y Malcolm Brogdon. Siendo la temporada pasada quienes ocupaban los lugares 49 y 50 respectivamente, de cara a la nueva temporada han quedado relegados a los puestos 51 y 52 por la subida salarial de otros jugadores.

En cuanto a los que entran, encontramos a jugadores cuyos salarios han ido progresando, a otros que han visto cómo sus extensiones se hacían efectivas, y también a algunos que han firmado contratos desde cero, como son los casos de Fred VanVleet (4 años y 85 millones de dólares con Toronto) y Brandon Ingram (5 años y 158 millones de dólares con New Orleans Pelicans). Los restantes jugadores que han ingresado son: Jaylen Brown, Jamal Murray, Harrison Barnes, Draymond Green, Buddy Hield, Pascal Siakam y Ben Simmons.

Equipos con más jugadores NBA pagados en 2021

Si Stephen Curry lidera en jugadores, Golden State lo hace en equipos. Los de San Francisco tienen hasta cuatro jugadores entre los 50 mejor pagados al sumar a Klay Thompson (35,3M), Andrew Wiggins (29,5M) y Draymond Green (22,9M). Tras los de la Bahía tenemos a Milwaukee Bucks, franquicia que mete en la lista a Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Jrue Holiday (por ese orden); y a Philadelphia 76ers, quienes cuentan con Tobias Harris, Ben Simmons y Joel Embiid (también por ese orden). Ya con dos integrantes tenemos a varios equipos como San Antonio Spurs, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers o Boston Celtics.

Equipos que no aparecen

Es difícil identificarlos por la rareza de sus situaciones, pero los hay. Hasta 26 equipos aparecen en la lista de los 50 jugadores mejor pagados, por lo que solo cuatro quedan libres de tener que afrontar algún gran contrato. En la Conferencia Este encontramos a tres, Indiana Pacers, New York Knicks y Atlanta Hawks; mientras que en la Conferencia Oeste el único integrante es Memphis Grizzlies. Los motivos para que ocurra así varían según el equipo. En el caso de la franquicia de Indianápolis, tienen varios contratos de importante valor, pero todos ellos asociados a buenos jugadores que no alcanzan el estatus de estrellas. Los neoyorquinos por su parte están en plena reconstrucción y se han afanado en no comprometer billetes en grandes contratos. Por último, Atlanta y Memphis cuentan con plantillas casi recién formadas a través del draft cuyas grandes estrellas, Trae Young y Ja Morant respectivamente, aún mantienen sus contratos de novato.

Los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2021

A continuación la lista de los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2021 con sus salarios en dólares y el equipo al que pertenecen.

JUGADOR EQUIPO SALARIO 1 Stephen Curry Warriors 43.006.362 2 Chris Paul Suns 41.358.814 3 Russell Westbrook Wizards 41.358.814 4 James Harden Rockets 41.254.920 5 John Wall Rockets 41.254.920 6 Kevin Durant Nets 40.108.950 7 LeBron James Lakers 39.219.565 8 Blake Griffin Pistons 36.810.996 9 Paul George Clippers 35.450.412 10 Klay Thompson Warriors 35.361.360 11 Mike Conley Jazz 34.502.130 12 Jimmy Butler Heat 34.379.100 13 Kawhi Leonard Clippers 34.379.100 14 Kemba Walker Celtics 34.379.100 15 Tobias Harris 76ers 34.358.850 16 Kyrie Irving Nets 33.460.350 17 Khris Middleton Bucks 33.051.724 18 Anthony Davis Lakers 32.742.000 19 Damian Lillard Blazers 31.626.953 20 Kevin Love Cavaliers 31.258.256 21 Pascal Siakam Raptors 30.559.200 22 Ben Simmons 76ers 30.559.200 23 Kyle Lowry Raptors 30.500.000 24 Steven Adams Pelicans 29.592.696 25 Andrew Wiggins Warriors 29.542.010 26 Joel Embiid 76ers 29.542.010 27 Nikola Jokic Nuggets 29.542.010 28 Kristaps Porzingis Mavericks 29.467.800 29 Karl-Anthony Towns Timberwolves 29.467.800 30 Devin Booker Suns 29.467.800 31 C.J. McCollum Trail Blazers 29.354.152 32 Andre Drummond Cavaliers 28.751.775 33 Bradley Beal Wizards 28.751.775 34 D’Angelo Russell Timberwolves 28.649.250 35 Gordon Hayward Hornets 28.500.000 36 Otto Porter Jr. Bulls 28.489.238 37 DeMar DeRozan Spurs 27.739.975 38 Giannis Antetokounmpo Bucks 27.528.088 39 Rudy Gobert Jazz 27.525.281 40 Al Horford Thunder 27.500.000 41 Jamal Murray Nuggets 27.285.000 42 Brandon Ingram Pelicans 27.285.000 43 Nikola Vucevic Magic 26.000.000 44 Jrue Holiday Bucks 25.876.111 45 Buddy Hield Kings 24.931.818 46 LaMarcus Aldridge Spurs 24.000.000 47 Jaylen Brown Celtics 23.735.119 48 Draymond Green Warriors 22.246.956 49 Harrison Barnes Kings 22.215.909 50 Fred VanVleet Raptors 21.250.000