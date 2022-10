(VIDEO) Curry apacigua a unos Heat peleones

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Con 10 puntos en los últimos seis minutos de partido, Stephen Curry rindió el jueves a unos Miami Heat peleones y que vendieron muy cara su derrota ante los Golden State Warriors (123-110).

El base fue fundamental para romper un partido muy igualado y terminó su espléndida noche con 33 puntos (13 de 22 en tiros, 7 de 14 en triples), 7 rebotes y 9 asistencias.

Seis jugadores de Golden State sumaron al menos 10 puntos con Klay Thompson (19 puntos) y Andrew Wiggins (18 puntos y 10 rebotes) como guardaespaldas de Curry.

O NÍVEL DO CROSSOVER DO STEPHEN CURRY NO TYLER HERRO FOI SACANAGEM. #DubNation pic.twitter.com/HeiEEg7SS0

