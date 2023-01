Curiosidades sobre la salud que probablemente no sabías y cómo pueden beneficiarte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cada día nos preocupamos más por cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, probablemente basándonos en investigaciones, avances de la ciencia y otros estudios que nos aconsejan hacer o dejar de hacer diferentes actividades o hábitos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para nuestra salud.

Existen algunos datos curiosos sobre la salud que desconocemos y que pueden ser tan sorprendentes como útiles.

Llevar una buena alimentación y hacer ejercicios son actividades vitales para mantener una buena salud. Pero, no son las únicas. En ocasiones le damos importancia a otros hábitos que no son del todo ciertos.

En un artículo publicado por mSoluciones Las Rozas, se ilustra sobre algunos “falsos mitos” y curiosidades que tal vez la mayoría desconocen, que son los siguientes:

Curiosidades y mitos

¿Crees que beber agua en las comidas engorda? Pues no es así. De hecho, no solo no engorda, sino que aumenta la saciedad y nos ayuda incluso a comer menos. Sin embargo, la digestión es más lenta.

Realiza ejercicio

La falta de ejercicio causa tantos fallecimientos como el tabaco en el mundo, pues no solo tonofica, revitaliza y vigoriza el cuerpo, sino que también contribuyendo a un mejor funcionamiento de las articulaciones, músculos y órganos, así como del sistema circulatorio e incluso del cerebro.

Su ausencia puede ser letal y, en todo caso, es altamente dañina para la salud humana. Esta es una de las curiosidades sobre salud que debemos conocer como algo imprescindible.

En ese sentido, si probamos a caminar contra el viento, dentro del agua o mientras cargamos algo pesado, nuestro cuerpo podría quemar hasta 50 calorías más cada hora, aumentando la resistencia.

Alterna el desodorante

Cambia marca de desodorante cada seis meses. Esto porque las bacterias causantes del mal olor se vuelven resistentes con el tiempo a un mismo producto.

Cocina cerca, aumenta el deseo de comer más

Entrar a nuestra casa pasando antes por la cocina, hace que comamos un 15 % más que si la entrada es independiente al resto de la casa o está más alejada.

Obesidad por comer fuera

Los estudios sanitarios han arrojado la inquietante conclusión de que las personas que desayunan, comen o cenan en restaurantes tienden más a caer en la obesidad. Este es otro de los datos curiosos sobre la salud que es fundamental conocer en una sociedad hiperactiva como la nuestra, donde comer fuera de casa es casi costumbre y, a menudo, hasta predominante.

¿De qué color tienes los ojos?

La Universidad de Kent te dice si eres atractivo o no según tus ojos. De hecho, los ojos marrones en mujeres y azules en hombres son, según la institución, uno de los rasgos de la cara que verifican que eres atractivo. ¿Cómo lo hicieron? Los investigadores llevaron a cabo más de cien entrevistas con el objetivo de averiguar qué parámetros tenía en cuenta la sociedad a la hora de determinar físicamente si una persona era atractiva o no.

Flatulencias beneficiosas

Las flatulencias son beneficiosas para la salud circulatoria y reducen la presión arterial, con lo que pueden prevenir la hipertensión.

La natación para la espalda

Puedes realizar ejercicios de natación para cada dolor de espalda que sufras. Para cada dolor de espalda hay un estilo de natación idóneo.

Tal y como aseguran los expertos, si sufres dolor en las cervicales lo mejor es incorporarse al estilo crol o braza; para las personas que padezcan hipercifosis dorsal es mejor nadar a crol con la cabeza fuera; en caso de dolores lumbares aconseja nadar a crol con la cabeza dentro, y en caso de hiperlordosis, realizar todos los ejercicios de espalda y braza vertical.

Reírse es increíble

Reír cien veces equivale nada más y nada menos que quince minutos de ejercicio en bicicleta estática. Por esta razón reír a carcajadas resulta una medicina eficaz que puede curar muchos males.

Sentarse por mucho tiempo

Estar sentado durante más de tres horas al día puede disminuir en dos años la esperanza de vida de una persona. Este dato es particularmente lóbrego en un mundo como el nuestro, particularmente abocado al sedentarismo.

Las personas que fuman se sienten más cansadas

Un cigarrillo contiene más de cuatro mil químicos que son inhalados y absorbidos por los pulmones de un fumador. Esto hace que el nivel de monóxido de carbono en sangre aumente, por lo que le cuesta más oxigenar los tejidos y hace que se canse más.

Ojo con las bebidas azucaradas

Es sabido que los refrescos y este tipo de bebidas contienen gran cantidad de azúcar, por lo que tomar una lata de refresco al día aumenta un 22 % las posibilidades de sufrir diabetes de tipo 2.

Los dedos y la promiscuidad

Aunque no te lo creas, hay científicos que prueban que el tamaño de los dedos es lo que determina el nivel de promiscuidad de la persona. Así lo han demostrado los científicos del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Northumbria.

Según ambos científicos, ser infiel no depende de ser hombre o mujer, sino del tamaño de los dedos: cuanto más corto es el índice en relación con el dedo anular, más posibilidad de ser infiel en la etapa adulta.

Es más, cada año los científicos descubren algo nuevo sobre el complejo y fascinante cuerpo humano. Aquí podemos añadir algunas de las

cosas más curiosas de nuestro cuerpo

-Tenemos carbono para hacer 900 lápices.

-Hierro suficiente para hacer el engranaje de un reloj pequeño.

-Masa corporal para hacer 7 pastillas de jabón (persona con índice de masa corporal medio).

-Agua para rellenar 50 botellas de un litro.

Y es que, estamos tan acostumbrados a convivir con nuestro cuerpo que en ocasiones no nos paramos a pensar en todo lo que sucede ahí dentro, que hace que nuestro organismo pueda funcionar a la perfección.

Como es propio del humano, la curiosidad por saber y conocer nos invade y nos es necesario descubrir cosas nuevas. Estos datos curiosos sobre la salud pueden sorprenderte, y hasta resultar inverosímiles, pero son fruto de concienzudas investigaciones científicas.

Por: Jessica Pozo.

Relacionado