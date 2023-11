Cuqui Torres presidirá el acto de exaltación del 57 Ceremonial del Pabellón de la Fama

La instalación de los 12 nuevos inmortales será el domingo 19 a partir de las 10:00 en el COJPD.



EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano reveló este jueves la designación del ingeniero Francisco José Torres (Cucqui Torres) como presidente de Honor del 57 Ceremonial de Exaltación que se realizará el próximo domingo.



El acto de exaltación de 12 nuevos deportistas se celebrará en el auditorio del Pabellón de la Fama, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a partir de las 10:00 de la mañana de este domingo 19.



Hablando a través del presidente del Comité Permanente, doctor Dionisio Guzmán, el Pabellón de la Fama dijo que Coqui Torres es un destacado ciudadano que ha contribuido por décadas al desarrollo del país como empresario y deportista.



«Ha sido además un dirigente político de larga data que ha aportado su capacidad donde quiera que se ha desempeñado», dijo Guzmán.



Torres, nativo de La Romana, fue secretario de Estado de Deportes en el último periodo de gobierno del extinto Joaquín Balaguer.



Durante su paso por el hoy Ministerio de Deportes, Francisco José se preocupó por lograr el desarrollo deportivo desde la base, para lo cual volcó cuantiosos recursos para apoyar el deporte a nivel nacional.



Es uno de los últimos ministros que no solo dio un apoyo masivo al deporte desde la base, sino el que más respaldo dio a las provincias con recursos y presencia personal.



Durante su permanencia en la secretaría se creó el importante Programa de Apoyo al Deporte Escolar (PADE), de donde salieron grandes talentos que se convirtieron en el relevo generacional del país en competencias internacionales.



Uno de los más notables de estos atletas es Luguelín Santos, medallista de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012, en 400 metros planos. La creación del PADE fue idea del finado profesor Danilo Aquino Ibe y acogida y respaldada en su totalidad por Cuqui Torres.



Antes de dirigir la política deportiva del país entre 1994 y 1996, Francisco José Torres fue gobernador provincial de La Romana (1986-90) y diputado al Congreso Nacional (1990-94). Es un inmortal del Deporte Romanense, al ser exaltado en el VI Ceremonial realizado el domingo 3 de septiembre de 2017.



Torres jugó baloncesto en su adolescencia y juventud. Fue fundador del club de baloncesto superior Ramón Marrero Aristy (RMA), así como fundador y primer presidente de la Unión Deportiva de La Romana.



Después de destacarse como un exitoso político, empresario romanense y dirigente deportivo, Cuqui Torres ha estado ligado a la práctica del golf y la pesca, llegando a dirigir en varias ocasiones el Club de Caza y Pesca de La Romana.



Actualmente encabeza la directiva como Comodoro (presidente) del Club de Caza y Pesca, al ser reelecto en marzo de este año.



Béisbol, softbol, golf, baloncesto, atletismo, Ajedrez, karate y tenis de mesa son las disciplinas que llevarán atletas a la inmortalidad en la Clase 2023.



Los beisbolistas exaltados serán Julián -Satanás- Heredia, Adrian Beltré y Armando Benítez, todos ex jugadores profesionales.



El softbolista lo será Joselito Ramos, la golfista Brenda Corrie, baloncesto será representado por Lariza Diaz, tenis de mesa llevará a Brígida Pérez, karate a Gustavo Dionicio, ajedrez a Eliseo González y atletismo al ex atleta paralímpico Robert Jiménez.



Los propulsores a ser exaltados este año son Isaac Ogando y Leonardo de Jesús Heredia Castillo (Leo Corporán), fundador y presidente del emblemático club Mauricio Báez y editor deportivo del vespertino El Nacional.

