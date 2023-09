Cuotas Económicas y el Derecho a Ser Elegible

El derecho a elegir y ser elegibles para los cargos de elección popular, consagrado en el art. 22.1 de nuestra carta magna, es un derecho constitucional esencial para la democracia.

Este derecho le permite votar a todo ciudadano, siempre y cuando esté en capacidad legal para hacerlo, permitiéndole igualmente ser elegible para optar por un cargo electivo si cumple con los requisitos constitucionales, legales, y estatuarios.

Sin embargo, el derecho a ser elegible no es absoluto. El Estado puede regular su ejercicio siguiendo las pautas establecidas en el precedente fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un precedente compartido por nuestro Tribunal Constitucional (TC).

La CIDH, en el caso Castañeda Guzmán Vs. México, implantó “determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa”.

El TC, en la sentencia TC/0050/13, definió estos estándares: la legalidad como la regulación instituida en ley; la finalidad legítima cuando la regulación persigue fines constitucionalmente legítimos; y la proporcionalidad cuando la finalidad perseguida resulte razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.

Es importante destacar que, el TC, es del criterio de que los partidos políticos tienen el derecho de instaurar formalidades de inscripción para formalizar la postulación de sus candidatos, siempre que a los aspirantes no se les limite el derecho a postularse, participar y proponer, en igualdad de condiciones, sus aspiraciones a precandidaturas.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia TC/0582/15, estableció que “los miembros de un partido político que tengan aspiraciones a cargos públicos electivos deben cumplir con las disposiciones contenidas en sus estatutos, a menos que evidencien confrontaciones directas con la Constitución dominicana o con la ley”. De aquí se extrae que, si bien es cierto que los partidos tienen la facultad de fijar requisitos estatutarios, estos no pueden contradecir la Constitución y las leyes.

Partiendo de lo previamente expuesto, ¿Es inconstitucional requerir el pago de cuotas como formalidad de inscripción para que un aspirante pueda optar por un cargo electivo? Sí, especialmente si estas cuotas son elevadas sumas de dinero.

Según el art. 216.1 de nuestra carta magna, los partidos políticos tienen como fin esencial “garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia”.

Dado que los partidos reciben financiamiento público, imponer barreras económicas significativas como requisito de inscripción, no garantizaría la participación de muchos ciudadanos en procesos políticos, debido a que excluiría a esos ciudadanos que no cuentan con los recursos financieros necesarios para pagar esas cuotas. Por demás, dichas cuotas no cumplirían con los estándares de legalidad, proporcionalidad y finalidad legítima.

Estas barreras económicas pueden también considerarse una forma de discriminación basada en la condición social o económica, lo que contradice el art. 39 de la Constitución, que veda la discriminación por “condición social o personal”.

Esto ocurre porque impide que ciertos ciudadanos, debido a su condición económica o social, participen plenamente en los procesos internos de sus partidos y tengan igualdad de oportunidades para postularse a cargos.

Como resultado, se estaría limitando el derecho a ser elegible consagrado en el art. 22.1 de la Constitución.

POR SEBASTIÁN YÉPEZ