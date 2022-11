Comparte esta noticia

Estados Unidos nos califica como un país racista. Nos atribuye maltratos a sus ciudadanos por razones de color. Es posible que nos atribuyan discriminación contra sus ciudadanos afroamericanos o que igual quieran insistir de forma indirecta con el tema haitiano.

Haití de inmediato se ha sumado a la denuncia estadounidense al decir que la discriminación racial dificulta su relación con República Dominicana. Haití es un país esencial negro y por tanto nuestra relación no puede estar sujeta a esa condición.

La discriminación es inaceptable por cualquier razón, pero no puede ser usada para pretender tener facilidades que nuestras leyes no contemplen para ningún ciudadano, no importa su nacionalidad. Tampoco nadie puede pretender chantajearnos con ese argumento.

Es claro que Haití, países extranjeros, principalmente Estados Unidos, y organismos internacionales pretenden que República Dominicana cargue con la crisis haitiana. Frente a esa realidad no tenemos otra opción que hacer cumplir nuestras leyes, respetando la condición humana.

