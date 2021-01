Cumplimiento de las medidas sanitarias en negocios

Además de la salud, la Pandemia se ha convertido en la enemiga número uno de la economía de varios países, incluyendo al nuestro. En los últimos días, por el incremento de los contagios y de internamiento, el Gobierno dominicano se ha visto obligado a endurecer el encierro, con el aumento de las horas de toque de queda, como una de las medidas para controlar la propagación de la Covid-19.-

Entiendo que además de endurecer el encierro, las autoridades, incluyendo Salud Pública y la Policía Nacional, deben prestar más atención en las horas de circulación permitida, ya que he observado que muchos comercios grandes, pequeños y micros no cumplen, o lo hacen a medias, las medidas de protección sanitaria.

Los principales centros de aglomeraciones que hemos tenido desde el establecimiento de las medidas para evitar la propagación de la Covid-19 son los supermercados. He visto que en algunos de esos negocios no se está cumpliendo con el distanciamiento físico y las medidas de higiene no pasan de la limpieza de los carritos.

Debemos reconocer que dentro de esos establecimientos comerciales el uso de mascarilla es obligatorio. Sin embargo, me he cansado de buscar en muchos de ellos un dispensador de alcohol o las denominadas manitos limpias.

Otro asunto es que, mientras que a otros negocios se les tiene un límite de personas por espacios físicos, muchos supermercados han relajado el cumplimiento de esa medida, siendo un lugar tan propicio para la propagación de la Covid-19 por la gran cantidad de personas de diferentes clases sociales que acuden, especialmente desde que el pasado gobierno decidió incluir a los grandes supermercados entre los proveedores a beneficiarios de la Tarjeta Solidaridad.

Pero más allá de los supermercados, vendedores, la mayoría de ellos informales, atienden a compradores sin el uso de la mascarilla a la vista de todos en avenidas y calles de nuestras ciudades. Delivery y dependientes de colmados también creen que están exentos del uso de mascarillas.

Para disminuir el contagio, el encierro y mantener lo más amplia posible la apertura económica, los cuales son los propósitos albergados de forma sincera en las acciones del presidente Luis Abinader y su equipo de salud y económico, debemos enfocar más nuestra mirada al comportamiento ciudadano en las horas de actividades económicas y sociales permitidas, especialmente en los negocios.

Por Daniel García Santana