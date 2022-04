Cultura, eventos culturales y batalla cultural

A diferencia de lo que muchos dicen, en República Dominicana la historia no la han escrito los vencedores.

Luego de la muerte de Trujillo los sectores conservadores se han concentrado en gobernar y en producir riqueza (para ellos y para el país).

Por el contrario, la izquierda o auto-denominada progresía se han enfocado en los libros, los medios de comunicación y las cátedras universitarias.

Eso explica por qué hay tantas falsas leyendas negras a la diestra, y tantos falsos héroes a la siniestra.

Y no es nuevo: Gramsci abrió los ojos de los suyos al advertirles que la batalla primordial era en la superestructura cultural, para luego, desde allí, pasar a la infraestructura económica.

Por eso cuando oteamos el mundo podemos ver que en las ferias y eventos literarios existen tantas presentaciones artísticas en torno a las ideas de los colectivos feministas, pro-aborto, LGBT (y todas su vertientes), al igual que organizaciones aliadas como el ambientalismo y veganismo extremista.

En lo personal, no estoy de acuerdo con sus contenidos. Muchos casos me parecen, lamentablemente, hasta burlescos, pero también me llevan a pensar que hay heridas y traumas no sanados que llevan a distorsiones absurdas (con el respeto de sus intérpretes), y que debiéramos comprender, aunque no compartir, y no enfocarnos en las personas, sino en el discurso y en los derechos.

Las libertades de expresión y de acceso a la cultura (por más irracional que a nuestros ojos llegaren a ser) deben ser preservadas, siempre que no se violente la ley.

Por ende, no estoy a favor de que censuren dichas manifestaciones en la Feria Internacional del Libro, especialmente las actividades de micrófono abierto.

Sin embargo, como no hay censura previa, y no se puede saber lo que van a decir los concurrentes, en función del párrafo del artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, y de la ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se debe limitar en esos foros el acceso a menores de edad.

En adición, los que no estamos de acuerdo con dicho contenido, debemos aportar nuestra contraparte.

Si convenimos en que es una batalla cultural, entonces vayamos al terreno: ¡La cultura!… música, novelas, cuentos, poesía, medios de comunicación, historia…

Recordemos que con la misma censura que censuremos nos censurarán…

Por Daniel A. Perdomo Puello

