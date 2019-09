Culmina temporada 2019 Golf Channel AM Tour RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Golf Channel AM Tour República Dominicana (GC AM Tour RD) cerró su temporada 2019 jugando en el Punta Espada Golf Course.

El evento contó con la participación de jugadores que han competido los últimos siete meses por los puntos en sus respectivos flights con el fin de convertirse en campeones nacionales. Al torneo asistieron competidores que vinieron desde Washington DC, Puerto Rico, y locales. El Tour jugó siete paradas en los campos The Links, La Estancia, Cana Bay, Corales GC, Punta Blanca, Dye Fore Golf Course, y culminó con la Gran Final en el diseño de Jack Nicklaus, el Punta Espada GC. En esta ocasión se premiaron 10 flights de los cuales, por haber participado en todas las paradas, varios jugadores obtuvieron el derecho de jugar “The Nationals” en el complejo del PGA National en Palm Beach, Florida.

Campeones Nacionales: En el Championship Flight el campeón fue Patrick Hafner. En el Palmer Flight ganó Andrés Marranzini. Teófilo Valera obtuvo el Hogan Flight, Arístides Fernández en Sarazen Flight, Modesto Díaz triunfó en Jones Flight, y Davide Crocci se llevó el Snead. Por los Seniors ganaron Roger Alba en Hogan, Kjell Nord en Sarazen, Patrick Danesin en Jones, y Walter Leoni repitió en el Snead Senior Flight por tercer año consecutivo. Cada uno obtuvo como premio, además de su trofeo, productos cortesía de los patrocinadores del Tour.

Parada Final: El evento del fin de semana fue ganado por Patrick Hafner (Championship), Ed Creque (Palmer), Yoshiro Higuchi (Hogan), Elisaben Matos (Sarazen), Luis Miniño (Jones), Manuel Mesa (Snead), y Marcos Rodríguez (Senior Hogan). Simultáneamente se jugo el 3er. Torneo Fiebre de Golf que premiaba los dos primeros netos, resultando ganador Juan Moreno, quien fue escoltado por Cesar Rodríguez.

“Esta es la tercera temporada del Tour en el país. Estos tres años han sido de muchas satisfacciones, pues de nuevo hemos logrado ofrecerles a los golfistas un tour competitivo jugando en los mejores campos del país a lo largo de siete meses. Gracias a nuestros patrocinadores, jugadores, la prensa, a los campos, a nuestros suplidores y a todo el personal de nuestra empresa por el gran apoyo brindado. Nos vemos en 2020”, expresó Felix Olivo, Director del GC AM Tour RD en su discurso de cierre. La fiesta – cena de premiación fue celebrada en la Plaza Flamenco del Ancora Hotel en Cap Cana, y fue amenizada por el Grupo Decibeles y un DJ.

Sobre Golf Channel AM Tour: El Golf Channel AM Tour es el único Tour organizado exclusivamente para jugadores amateurs con la garantía y aval del Golf Channel, ofreciendo a jugadores de cualquier edad y habilidad una autentica experiencia tipo PGA Tour, compitiendo por score gross contra jugadores de su nivel y con la posibilidad de clasificar y competir en el exterior. En el país, la licencia del tour vía NBC Properties es propiedad de la empresa Golf & Punto y Medios Fiebre de Golf.

