Culmina la inscripción de candidaturas al Senado y a la Cámara de Colombia

EL NUEVO DIARIO, BOGOTA.- La inscripción de las listas de candidatos para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes de Colombia culminó este lunes con la presentación de muchas caras nuevas y de otras ya reconocidas que buscarán un escaño en las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022.

Aspirantes de diferentes corrientes políticas llegaron hasta el reciente ferial Corferias en Bogotá para postular oficialmente sus candidaturas.

Representantes de algunos movimientos como el feminista “Estamos Listas”, que participará por primera vez en los comicios, llegaron a la inscripción al grito de “Vamos a ganar” y con banderas moradas con la imagen de la “búha”, que representa a este grupo de mujeres.

El izquierdista Pacto Histórico, liderado por el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Gustavo Petro, también llegó a Corferias con banderas de algunos de los movimientos que lo conforman como la Unión Patriótica (UP) o el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

OTRAS INSCRIPCIONES

Una de las principales sorpresas de la jornada la protagonizó el Nuevo Liberalismo, que a pesar de hacer parte de la Coalición Centro Esperanza, presentó hoy su lista cerrada al Senado y que está encabezada por la periodista Mabel Lara.

“A niñas como yo, mujeres negras del pacífico nos dijeron muchas veces que eso del poder no era para nosotras, que estaba vetado, que las esferas de toma de decisión no tenían la participación de mujeres como lo que yo representó. Entonces me dediqué durante 20 años a recorrer este país”, expresó Lara al presentar su candidatura.

Igualmente, el partido Cambio Radical anunció que su cabeza de lista al Senado será el exministro de Tecnologías de la Información David Luna, mientras que el oficialista Centro Democrático, del que hace parte el presidente Iván Duque, tendrá como principal carta al excandidato a la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay.

Entre tanto, el partido Comunes, integrado por exguerrilleros de las FARC, presentó el domingo su lista de candidatos al Senado y al Congreso para las elecciones de Colombia de 2022, donde tienen diez curules aseguradas, según lo estipulado por el acuerdo de paz que firmaron con el Gobierno en 2016.

La lista al Senado la encabeza Julián Gallo, también conocido como “Carlos Antonio Lozada”, y repiten el también integrante de la última cúpula de las FARC Pablo Catatumbo, y Sandra Ramírez, viuda del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, que irá como número dos.

Además se unen caras nuevas como la economista Imelda Daza, pero hay bajas como la de Victoria Sandino, que en las últimas semanas ha mostrado públicamente un distanciamiento con la formación, o la de Pastor Alape, que sí participó en este X Pleno Nacional de Comunes.

