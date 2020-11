Solamente quién falte a la verdad, o quien no viva en el país, puede decir que el Presidente Luis Abinader no ha dado sobradas muestras de ser un hombre receptivo, sin ínfulas y sin poses.

Nadie puede decir que el Presidente, su esposa, hijas, madre y hermanos no han demostrado que vinieron al poder a servir, porque en verdad nada puede darle la presidencia de la república en beneficios mercuriales que ya no tengan fruto del trabajo honesto de sus padres y de ellos mismos.

Pero el poder engrandece, obnubila, saca lo peor de las personas, los hace creerse amos y señores del país y de las posiciones, y eso a la larga perjudica el ejercicio del poder de quien ostenta la primera posición del país.

Ya hay funcionarios, casi todos, que no cogen el teléfono, que no devuelven llamadas, que están actuando muy diferente al Presidente y los suyos, y de eso ya fuimos víctimas los dominicanos y no queremos pasar de nuevo por lo mismo.

Tenga cuidado Presidente, el poder no es para todo el mundo, y usted no puede ni debe cargar con culpas y comportamientos de otros!

POR GERMÁN MARTÍNEZ