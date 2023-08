Cuidado con las compras de inmuebles para rentar con AirBnB

La plataforma de AirBnb se ha convertido en una de las más usadas en el mundo para la búsqueda de rentas o alquileres de ciclo corto, es decir por unos días, un fin de semana y, en algunos casos, por más de un mes.

Esta oportunidad de ganar dinero, relativamente fácil, con las propiedades inmobiliarias, ha revolucionado el mercado de los Bienes Raíces y, muchísimas personas en todas partes de mundo se han convertido en inversionistas comprando casas y apartamentos para subirlos a la plataforma y así recibir los beneficios que la misma ofrece.

Mi función más importante como Asesor Inmobiliario, es ayudar a las personas a comprar sus casas, a que tengan su techo propio, sin embargo, llevarles de las manos para que hagan negocios y se beneficien del sector, también es una mis prioridades

En ese sentido, es importante decirles algunos aspectos relevantes que deben tener en cuenta, si están pensando en comprar una casa o apartamento para usarlo en AirBnB, lo cual es muy diferente, a preparar una o varias habitaciones de la casa o apartamento, en la que viven o ya tienen desde hace algún tiempo, y deciden usarlas para brindar ese servicio.

Si su caso es, el del propietario que decidió usar parte de su vivienda o de sus inmuebles para AirBnB, posiblemente su inversión se limite a un poco de pintura, comprar un mobiliario que le permita una comodidad aceptable a sus posibles clientes y adecuar las facilidades de baños privados por habitación, de manera que sea más atractiva la oferta.

Es muy diferente a quienes compran para poner esas propiedades en la plataforma y sacarle dinero.

Los resultados podrían ser frustratorios y hay que estar preparados para esa posibilidad.

Lo primero es que, no basta con adquirir la propiedad, lo cual ya es una importante inversión a la que hay que agregarle la compra del mobiliario, entiéndase, cama, sábanas, toallas, aire acondicionado, nevera, estufa, lavadora, etc., etc.

A esto, tenemos que agregarle el pago mensual de la hipoteca, el mantenimiento, la luz, el agua, internet, etc., unos costos que son imprescindibles para poder dar un buen servicio a los clientes y que se deben pagar aunque la propiedad esté vacía.

Otro aspecto importante es que, no todas las casas y apartamentos tienen suficientes atractivos para ser demandadas en la plataforma y, eso podría ser muy negativo para los que compren con esos fines.

AirBnB se está saturando de propiedades disponibles pues cada día son mas las que se les agregan, lo que a su vez hace que los clientes sean más exigentes y busquen mejores opciones.

Ante esa situación, como la selección se basa en lo que ofrece la página al momento del cliente especificar el lugar y características que busca para hospedarse, son los comentarios, los me gusta y la cantidad de vistas, las que determinan cuales propiedades serán mostradas a los clientes.

Como el interés de AirBnB es que sus usuarios seleccionen las propiedades que ellos ofrecen, si la suya no es lo suficientemente atractiva, sencillamente no les aparecerá a los posibles clientes y, lo más probable, es que usted comience a tener pérdidas en lugar de ganancias; que los resultados no sean los esperados o los que se planteó cuando se decidió a comprar para rentar de esa manera.

Esas sencillas, pero reales y objetivas razones, deben tenerse muy en cuenta al momento de adquirir una propiedad con los fines arriba señalados, por lo que, antes de comprar como inversión, se debe analizar la posibilidad de si una renta fija mensual sería suficiente para que la propiedad se pague sola.

Es diferente una modalidad que ha surgido en un proyecto que se está construyendo en Punta Cana, que lleva por nombre Cruise On Land y que tendrá más de 100 amenidades, en el que hay apartamentos en venta de 1, 2, 3 y 4 habitaciones, donde sus compradores, tienen la opción de adquirir un apartamento amueblado full.

En dicho lugar la misma constructora, a través de una operadora de turismo, se encargará de llevar el manejo de la operación hotelera de los edificios, cada uno de los cuales será como una especie de hotel o condo-hotel, donde todos los propietarios ganarán dinero, directamente proporcional a su inversión, mediante un sistema de pool de rentas.

Este novedoso sistema de ganancias en las inversiones turístico-inmobiliarias, convierte a los compradores en una especie de socios de un mega hotel, en el cual pasan a ser propietarios de sus apartamentos y, si lo desean, al mismo tiempo socios de un hotel.

Es como si, una de esas grandes cadenas de hoteles decidiese, vender al público sus habitaciones y dividir con ellos todas sus ganancias.

La empresa también da la opción de apartamentos semi-amueblados, solo con la Línea Blanca, es decir, con nevera, aire acondicionado, estufa, extractor de grasa, calentador de agua, para aquellas personas que quieran unirse a AirBnB o sencillamente vivir en un lugar donde todos quieren vacacionar.

Lo bueno de las inversiones en Bienes Raíces, en cualquiera de sus vertientes es que, con rarísimas excepciones, en la mayoría de los casos, aunque no generen suficiente dinero para el pago de la hipoteca, normalmente adquieren una plusvalía lo suficientemente buena como para obtener excelentes ganancias de capital con el paso del tiempo.

La reflexión que quiero dejarles es, que no se dejen llenar la mente de las grandes expectativas que ha creado AirBnB y que, antes de comprar para alquilar a través de esa magnífica plataforma o cualquier otra que sea parecida, hagan sus números, calculen las diferentes opciones que se les pueden presentar y que estén preparados para sacarle dinero a sus casas o apartamentos ya sea, al estilo AirBnB o mediante la renta fija mensual.

Saquen sus cuentas para que les vaya bien, pero no dejen de invertir en Bienes Raíces, al final del camino, esa siempre será la mejor inversión.

Por Lic. César Fragoso