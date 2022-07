Cuidado con la soberanía de la UASD

Terminando la semana pasada se celebró en el campus principal de la UASD, en la Sede Central de Santo Domingo, una feria del empleo. La actividad fue llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo. A dicha actividad, según parece por las fotos tomadas, acudieron miles de jóvenes, sobre todo se notó mucho la presencia de mujeres que acudían en busca de empleo. No sabemos cuál fue el protocolo que asumió la entidad del gobierno central que busca regular las relaciones laborales, al tomar de escenario a la UASD, para realizar dicho evento. Tampoco sabemos que es lo que se estila.

Tienen derecho el gobierno central y todas sus entidades y/o corporaciones estatales de usar el recinto de la Primada de América para cualquier actividad, siempre y cuando la actividad no colida con la naturaleza y autonomía de la UASD y el espacio en ese lapso de tiempo no esté siendo ocupado en actividades de ella.

Según la apreciación del autor, la cantidad de gente que acudió a esa actividad debió de ser de miles de personas (la gran mayoría eran mujeres) en plena edad laboral, no debe sorprendernos que así sea porque tenemos muchos desempleados y se habla mucho de atraer inversión extranjera para reducir el desempleo; es por eso que oímos tanto hablar de turismo.

Sin embargo, ese modelo de expansión del turismo parece estar en picada, pero además el gobierno de Abinader se descuida mucho de la agricultura, piensa que una economía de servicios basada fundamentalmente en el turismo sin contar con el desarrollo de la agropecuaria es viable. El más cándido de los analistas de los modelos económicos concluiría que no es viable. Ese modelo genera muchos empleos mal pagados, con bajos salarios.

Tenemos un país en que los médicos reciben bajos salarios en los hospitales del gobierno, al igual que en las clínicas privadas. Ahora bien, lo que preocupa al autor de este artículo al momento de escribirlo, es la situación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque siempre se ha preocupado por el Estado de malestar que rige el país y quisiera que no fuera así, si no un Estado de bienestar; sin duda vivimos en un Estado de malestar tan grande, ya que una libra de carne res molida de primera se vende a RD$ 200 y hasta más en los supermercados y a 100 o más la de pollo, el aceite de cocinar ha subido en menos de un año más del 60 %. No quisiera que así fuera, pero según mi percepción y entendimiento hoy la autonomía y soberanía de la UASD están más amenazadas que nunca, en este gobierno empresarial de Luis Abinader Corona y con el próximo rector de Editrudis Beltrán.

¿Por qué me llama la atención la celebración de una feria de empleos en la UASD? Me llama la atención porque no se le dio mucha publicidad a esto. Entonces, conjeturo o barrunto que el presidente Luis Abinader o sus ministros, posiblemente alentados por él, quieren dar la impresión de que la UASD no es autónoma, como que cualquier entidad del Estado puede hacer lo que quiera y en cualquier momento, cuando en realidad respetando su autonomía debe ver la disponibilidad de las áreas de ella y tomando en cuenta la naturaleza de la actividad que se piensa realizar, consultándolo con las autoridades académicas. Si es una política del gobierno central el vender una imagen de que puede disponer de los espacios de la UASD sin tomar muy en cuenta a sus autoridades se estaría cercenando su autonomía y la vez su soberanía.

El gobierno central y cualquiera de sus entidades tienen el derecho de usar el espacio de la UASD, siempre y cuando no colida con las actividades docentes y administrativas de esta y siempre que no contradiga su naturaleza y esencia, sin vulnerar su soberanía y autonomía. Otro hecho que llamó un poco la atención, en relación a las relaciones del gobierno central con la UASD, fue el hecho de que se anunció hace unos meses de que iban a ser usados recintos de la UASD para dar entrenamiento a policías, algo de lo que muchas personas debieron sorprenderse, porque usar el campus de la Primada de América no tiene nada que ver con la naturaleza y con la historia de ella. De eso no se volvió a hablar, no sabemos cuál es el motivo de que no se ha vuelto a hablar de ello. Ahora bien, nadie caiga en el estado onírico y crea que un representante del gran capital defiende la Primada de América, otra cosa es el discurso político.

No me sorprendería que en una gestión de Editrudis Beltrán que esta próxima a iniciarse, ya que recientemente fue electo para dirigir la UASD por un periodo de 4 años, cayera La Universidad en una situación administrativa calamitosa que podría dar pábulo a que agentes del sector privado con cuotas de poder en la sociedad política se lancen al asalto de los activos de la UASD, como pasa con el sector eléctrico, porque son como grandes monstruos que con sus fauces quieren tragarse las arcas del Estado con las excusas de que son inversionistas. A la gran burguesía le importan las ganancias, las cuales se obtienen con la explotación de la fuerza de trabajo, mejor para ellos entienden los integrantes de esa parte de la clase burguesa si pagan bajos salarios, superexplotando el trabajo de los asalariados y obteniendo la plusvalía absoluta. No piensan en lo dañina que es la devastación del medio ambiente, porque no piensan más que en enriquecerse. Es una porción de clase burguesa muy depredadora.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado