Cuidado con la Constitución

Nadie puede pensar en reformar a la Constitución dominicana en estos momentos. Es llevar la actividad partidistas a la locura. Lo peor sería agregar una crisis política, mientras la muerte nos rodea.

Es de por si una propuesta alocada y tremendista, más que temeraria, la cual no tiene la mínima posibilidad de triunfar.

Pero es bueno ponerle el ojo encima por una simple razón. Es en las crisis de cualquier tipo que las posiciones osadas triunfan. Pero desde ya hay que descartar cualquier idea de forzar una reforma constitucional en este momento.

Lo que tiene que comenzar a trabajar en propuestas son los jurisconsultos, en caso de que las elecciones no se puedan celebrar en la fecha señalada. Ya hay precedentes con las municipales.

Pero tienen sus diferencias. Con las municipales ocurrió un problema que todavía no ha sido esclarecido y se pospusieron los comicios. Todo en período muy lejano de la fecha de entrega de las alcaldías que será a fines de abril.

Las presidenciales y congresuales se tienen que celebrar antes del 16 de agosto para que no se produzca un vacío de poder. Las actuales autoridades deben entregar a las diez de la mañana del 16 de agosto.

Fuera de esa fecha es un terreno inédito, desconocido, donde deberá darse la integración de todos los sectores para llegar a un acuerdo. ¿Qué pasará en el país si las elecciones no se pueden celebrar antes del 16 de agosto?.

Las fichas están sobre la mesa y no se puede esperar el último momento para tomar una acción al particular. Esconder la cabeza bajo la arena, como si se fuera un avestruz, sería una gran irresponsabilidad.

Hay un tema que parece también debe ser mirado con mucha atención, porque va a crear una jurisprudencia, que se aplicará de vez en cuando, cuando pase la presente crisis.

En diferentes municipios sus alcaldes han tomado líneas de independencia y han aplicado por su cuenta variantes del toque de queda, con recogimiento de 24 horas e impedimento de entrada y salida de toda persona, para evitar la propagación del coronavirus.

Si bien los alcaldes son electos en elecciones populares para ser los jefes en sus pueblos, no existe en el país la interdependencia para tomar medidas de decretar aislamiento de la población o fijar un toque de queda especial.

No tiene tampoco dominio de los soldados o de los policías, que responden a una línea de mando nacional. Esa acción de munícipes llevará a su debido tiempo una revisión de cuál es el poder real y atribuciones de las alcaldías, frente al gobierno nacional.

Pero en el caso de hoy, todas las medidas sanitarias y de control deben ser tomadas y supervisadas por los organismos sanitarios oficiales. No puede cada funcionario municipal aplicar las acciones que le parezcan más graciosas. El temor no puede llevar a la anarquía de las autoridades municipales. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Por Manuel Hernández Villeta