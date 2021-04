Cuidado con el anteproyecto de ley que buscar cancelar el 50% de los empleos de carrera administrativa

Una ley que tenga como objetivo fundamental buscar la forma jurídica para desvincular el 50% de los servidores públicos de carrera sería inconstitucional, ya que su aplicación sería una FLAGRANTE VIOLACION A LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, ULTRACTIVIDAD NORMATIVA E IRRETROACTIVIDAD ANTE LA LEY.

Es preciso que se detengan a analizar la sentencia TC/0013/12, pág. 6, numeral 6.8, en donde dicho Tribunal, hizo acopio de la sentencia C-529-94 de la honorable Corte Constitucional Colombiana, en donde dicha corporación jurisdiccional, estatuyó lo siguiente : “La Corte Constitucional de Colombia, bastaría referirnos a la Sentencia C-529-94, en la que estableció: “Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la

legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia”.

El criterio vertido anteriormente, es propio del espíritu de la Carta Magna, motivo por los cuales nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0266/14, consagró lo siguiente: “Cuando se trata de actos administrativos que son favorables al administrado, actos declarativos o actos que reconocen u otorgan derechos, el principio es la irrevocabilidad de los mismos. Esto en razón de que, como hemos señalado, los actos que crean derechos colocan al administrado en una situación de seguridad jurídica que le permite realizar actos en base al acto otorgado por la administración. […], Así pues, no es posible para la Administración Pública revocar por sí misma un acto administrativo cuando se trata de un acto favorable para el administrado, sin seguir los procedimientos constitucionales y legales propios. En nuestro ordenamiento jurídico… el proceso de declaración de lesividad de actos favorables … permite la impugnación por parte de la administración por ante la jurisdicción contencioso-administrativa de aquellos actos favorables que resulten lesivos para el interés general”.

El Artículo 110 de nuestra Norma Suprema establece: Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

Esta situación jurídica la habíamos advertido cuando la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) que preside la Dra. Milagros Ortiz Bosh, evacuó la Resolución DIGEIG No.3-2020 que Fija Posición sobre el procedimiento de desvinculación de los miembros de las comisiones de ética pública (CEP), de fecha 1/10/2020; así como la RESOLUCION DIGEIG-DG No.7-2020 que COMPLEMENTA LA RESOLUCION DIGEIG No.3-2020, a raíz de que en un caso concreto de desvinculación de un ex – miembro del CEP del IDAC fue desvinculado en franca violación a la Ley, en nuestra condición de abogado del recurrente, Lic. Pedro Aníbal Feliz, en dicho recurso ante el TSA Exp. Núm. : 0030-2020-ETSA-01444; establecimos lo siguiente:

“Rresulta que el recurrente fue desvinculado en un total irrespeto a sus derechos adquiridos, ya que el mismo estaba aforado por el Decreto Núm. 143 del año 2017. Que al momento del recurrente haber sido DESVINVULADO de sus funciones como COORDINADOR ADMINISTRATIVO en el Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el misma gozaba de dos años, dentro de los cuales estaba prohibida reglamentariamente su desvinculación como servidor de la referida institución, por lo que ese derecho que adquirió en ese justo momento no se le podía desconocer con la entrada en vigencia de otros reglamentos, en tal sentido, es notorio que se ha producido una conculcación de los principios de ultractividad normativa y seguridad jurídica, colocando al hoy recurrente en un verdadero estado de transgresión e irrespeto de sus derechos reconocidos y adquiridos”.

“… Resulta que la salida del recurrente del CEP/IDAC, constituía una situación jurídicamente consolidada, en el sentido de que se había producido al tenor del Decreto Núm.143 del 2017, por lo que era este régimen normativo el que le concernía agotar al recurrente, y en cuyo artículo 13 quedaba rotundamente prohibida la desvinculación del hoy recurrente, P.A.F.M.. Cualquier nuevo decreto (EL CUAL NO SE HA PRODUCIDO) o Resolución que se haya producido por parte de las autoridades vigentes, derogando la prohibición de desvinculación del Decreto Núm. 143 del 2017, solo puede surtir efecto para aquellos servidores que abandonen el CEP/IDAC, en una fecha posterior a la emisión del nuevo decreto, que no es el caso del recurrente, ya gozaba de los derechos adquiridos el Decreto Núm. 143 del 2017”.-

No me cabe la menor duda de que el Presidente Luis Abinader tiene el firme interés, el deseo y la determinación necesaria como primer mandatario, pues ha dado muestras inequívocas de que va encaminado a realizar una gestión histórica sin precedentes, a pesar de haber recibido a una República Dominicana en medio de una crisis de salud global producto de la pandemia Covid-19 que ha impactado nuestra forma de vida en todos los ámbitos y ha transformado al mundo como lo conocíamos hasta ahora, sumándose a ello los grandes problemas nacionales que no han podido resolver ninguno de los gobiernos anteriores, la falta de institucionalidad, credibilidad, descontento generalizado de la sociedad ante la incapacidad, el incumplimiento de las autoridades, la inseguridad ciudadana, el desempleo, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la erradicación de la pobreza, entre otros grandes desafíos, sin embargo, de la misma forma en que saludamos y felicitamos en su momento oportuno la creación de las leyes de participación popular (la iniciativa legislativa popular, el referéndum consultivo y aprobatorio), así como otros proyectos que van encaminados a impactar positivamente a la ciudadanía, debemos advertir y rechazar cualquier proyecto que pueda atentar contra los principios de seguridad jurídica, ultractividad normativa e irrevocabilidad ante la ley, afectando en consecuencia el Estado Constitucional que impera en la República Dominicana.-

Por Carlos Manuel Mesa