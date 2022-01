Cuidadito, compay Paliza, cuidadito 

Nada en la vida está escrito sobre piedra, el PLD de Danilo Medina perdió las elecciones unos meses antes en su convención interna, a mi padre el Dr. José Francisco Peña Gómez le robaron en 2 ocasiones las elecciones el día D, Juan Bosch en el 1990 por igual y Jacobo Majluta en el 86 repitió la historia; todos, por razones distintas, creían que eran imbatibles. Es más, mi padre en una ocasión dijo que Balaguer era un muerto político y todos lo vimos regresar y gobernar durante 10 años y no lo hizo más por las razones que todos sabemos; un ejemplo más cercano en el tiempo y fuera de nuestras tierras fue: Trump, el año antes de las elecciones nadie le ganaba pero llegó el Covid y ya conocemos el resto, estos son ejemplos perfectos de que el juego no termina hasta que se acaba.

Por eso, me parecen extrañas las declaraciones del amigo Paliza, de que” al PRM no le preocupa ningún partido” porque nada es seguro en este mundo. Si me preguntan al día de HOY, Sí, el PRM gana las elecciones del 2024 ¿Más adelante? No lo sé, falta demasiado tiempo para hacer aseveraciones de ese tipo, pero no nos equivoquemos, este escenario parecería así no porque el PRM sea fuerte, si no, por las mismas razones que ganó las elecciones; el PLD las perdió que es diferente, aunque el resultado sea el mismo, y el PLD perdió, no por culpa de la “lucha anticorrupción”, a pesar de lo manido del tema en medios de comunicación y redes sociales, las encuestas demuestran que ese no es y nunca ha sido el principal problema de nuestros ciudadanos: seguridad, empleo, salud, alimentación, finanzas SÍ lo son.

El PLD perdió, en gran medida, por las mismas razones que su partido madre (PRD) gobernó tan poco, a pesar de ser el más viejo del país, el germen de la división, acabó con todo.

Hoy, el PRM sigue en el carril de adentro y solo en la carrera, porque el PLD no parece reponerse y la Fuerza del Pueblo no crece a la velocidad que necesita para alcanzar la popularidad de su líder, las estructuras las tiene el PLD y la gente no va sola a votar, por esto, aún en un hipotético acuerdo entre estas dos fuerzas con miras a una segunda vuelta, me parece improbable que se lleve a buen puerto, no imagino a Leonel Fernández apoyando a ninguno de los aspirantes del PLD, recordemos que hablamos del hombre que piensa que aquí no hay mucha gente con sus capacidades.

Aún así, no debería sentirse tan seguro ese partido, no es un secreto para nadie que por ahí vienen cruentas luchas por los cargos internos y los protagonistas no son muy diferentes a aquellos que estuvieron en la misma lucha en el PRD, aunque deseamos que hayan aprendido de los errores y los resultados sean distintos. Por otro lado, todos los estudios indican que no hay popularidad que aguante falta de dinero en los bolsillos y las masas no entienden de pandemia, crisis de manufactura, comodities etc., a la luna de miel que ha vivido el gobierno, le queda poco y entonces llega la hora de la verdad.

Es díficil que el PLD y la FP se recuperen? Es posible, pero no son ellos el principal problema que tendrá que enfrentar el PRM, si la inflación, la canasta básica, la inseguridad y todos los insumos siguen como van, si no controlan sus problemas internos, entonces la historia podría ser otra.

El pasmo con tiempo tiene remedio, pero ser presuntuosos y soberbios no lo es, todas las olas tarde o temprano bajan, el asunto es ver que tanto provecho se le saca al tiempo que se pasa en la cresta y no parece que lo estén haciendo.

Cuidadito, compay Paliza, cuidadito, después de todo eres presidente del PRM, sus triunfos y fracasos, en parte son responsabilidad tuya.

Por Abril Peña

Relacionado